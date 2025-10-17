오세훈 서울시장 축사 “시민 자산형성 돕기위해 노력할것”

“저는 서울 시민 모두가 건강하고 부자로 살길 바랍니다. 서울시는 시민의 금융역량을 높이고 자산 형성을 돕기 위해 노력을 이어가겠습니다.”

오세훈(사진) 서울시장은 지난 16일 서울 강남구 코엑스 그랜드볼룸에서 ‘웰스 내비게이션(Wealth Navigation·부의 세계로 가는 지름길)’이란 주제로 개최된 ‘헤럴드머니페스타 2025’ 개막행사에서 축사를 통해 이같이 밝혔다.

오 시장은 “사람은 누구나 더 나은 삶을 꿈꾸고, 그 꿈을 실현하게 하는 힘 중 하나는 바로 자산”이라면서 “요즘처럼 불확실성이 큰 시대일수록 자산을 어떻게 키우고 지켜나갈 것인가를 준비해야 한다”고 말했다.

이어 “서울시가 펼치는 정책은 서울시민 모두가 건강히 장수하고 부자가 됐으면 하는 바람을 담았다 ”면서 “자산형성과 부자가 되는 길은 상당히 공부가 필요한 만큼, 이 자리가 더욱 뜻깊다”고 전했다.

그러면서 이를 위해 올해 머니페스타에 부스를 마련해 ‘서울 영테크(Young-Tech)’ 사업을 소개하고 있다고 설명했다. 서울 영테크 사업은 금융 전문가가 청년들의 월급 관리, 투자 계획, 신용 설계를 1:1로 함께 돕는 프로그램이다.

오 시장은 “서울 영테크는 청년들의 자산 형성 성과를 바탕으로 1인 가구, 신혼부부, 중장년층까지 생애주기별 맞춤 재무상담과 자산관리 컨설팅으로 대상을 넓혀가고 있다”고도 전했다. 오 시장은 이날 축사가 끝난 후 직접 서울시가 준비한 ‘서울 영테크’ 부스를 찾아, 퀴즈를 풀어내기도 했다.

그는 “헤럴드경제에서 개최한 뜻깊은 행사가 시민들과 호흡하게 되면서 상당한 성과를 거둘 것으로 기대된다”면서 “서울시도 ‘서울 영테크’ 사업을 비롯해 건강하고 현명한 금융 습관이 시민 여러분의 일상 속에 자연스럽게 자리 잡을 수 있도록 금융 역량을 키우고 자산 형성의 기회를 넓혀가겠다”고 밝혔다. 박로명 기자