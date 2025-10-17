[헤럴드경제=김현일 기자] 파두가 13~16일(현지시간) 미국 캘리포니아주 새너제이컨벤션센터에서 열린 ‘오픈 컴퓨트 프로젝트 글로벌 서밋(OCP Global Summit) 2025’에서 인공지능(AI) 데이터센터에 최적화한 미래형 기업용 SSD 비전을 제시했다고 17일 밝혔다.

파두는 이번 행사에서 단독 부스를 차리고, 파트너사들과의 협력 결과물들을 중심으로 SSD 기술력을 선보였다.

메타가 AI 데이터센터용 초고집적 스토리지 서버로 설계한 차세대 모듈형 서버 플랫폼 ‘요세미티 V5’와 파두가 설계한 차세대 SSD 표준 ‘E2’를 함께 전시했다.

대만 SSD 업체인 에이데이터(ADATA)와 서버 업체 기가컴퓨팅(Giga Computing)도 파두 컨트롤러 기반 SSD와 데이터센터 서버 시스템을 공동으로 선보였다. 파두는 이들과의 협력을 통해 최근 AI 서버 시장을 주도하는 대만 AI 생태계에서의 입지를 강화해 나갈 계획이다.

행사 마지막날인 16일에는 파두 미국법인의 영백 사업 개발 부사장이 ‘PCIe 6세대 SSD 시뮬레이션을 통한 미래 예측 결과’를 주제로 발표했다. 백 부사장은 ▷PCIe 세대 전환에 따른 데이터센터 인프라 변화 예측 ▷6세대 SSD의 예상 성능과 이를 구동하는 시스템 레벨 기술 포인트를 제시하며 데이터센터 시스템의 미래 방향성을 공유했다.

이지효 파두 대표는 “이번 OCP 글로벌 서밋은 AI 데이터센터가 미래 사회의 가장 중요한 인프라가 될 것을 확인하는 자리였다”며 “특히 최근 메모리와 SSD에 대한 공급 부족으로 관심이 크게 높아지는 상황에서 파두는 메타 같은 글로벌 빅테크와 에이데이터 같은 파트너사들과 협력해 AI 데이터센터 생태계 내 입지를 확인할 수 있었다” 말했다.