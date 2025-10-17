보건의료 위기경보 ‘심각’ 단계, 중대본 해체 “진료지원 간호사, 비대면 진료 등은 제도화”

[헤럴드경제=이태형 기자]지난해 2월 전공의 사직 이후 발령된 보건의료 위기경보 ‘심각’ 단계와 이에 따른 비상진료체계가 해제된다. 의정 갈등으로 불거진 ‘의료대란’이 1년 8개월 만에 공식적으로 종료되는 셈이다.

정은경 보건복지부 장관은 17일 정부서울청사에서 의사 집단행동 중앙재난안전대책본부 회의를 열고 “(전공의 복귀 이후) 의료체계가 비교적 안정적으로 운영되고 있는 것으로 확인되고 있다”라며 “16일 자체위기평가회의를 거쳐 심각 단계를 20일 0시부로 해제한다”라고 밝혔다.

앞서 복지부는 지난해 2월 의대 증원에 반발한 전공의들이 집단 사직하자 2월 23일 사상 처음으로 보건의료 재난경보단계를 최고인 ‘심각’으로 상향하고 이에 따른 비상진료체계를 지금까지 가동해 왔다.

정 장관은 “새 정부 출범 후 의료계와 소통을 재개하면서 상호 협력했고 상당수 전공의가 복귀했다”라며 “진료량이 비상진료 이전 평시의 95% 수준을 회복하고 응급의료 상황도 수용 능력을 거의 회복했다”라고 전했다.

비상진료체계가 해제되면 비상 진료 명목으로 시행됐던 한시 수가(의료서비스 대가) 등의 조치들이 종료되고, 일부는 상시화된다.

정 장관은 “자원의 효율적 운영에 도움이 되는 것으로 평가된 진료지원 간호사, 비대면 진료, 입원 전담 전문의 등의 조치는 제도화를 추진해 나가겠다”라고 밝혔다.

정 장관은 또 “국민·의료계가 공감하는 의료개혁을 추진하기 위해 참여·소통·신뢰 중심의 사회적 논의기구인 ‘국민 참여 의료혁신위원회’를 신설해 지역·필수·공공의료를 강화하고 의료체계의 공공성·지속가능성을 제고해 나가겠다”고 말했다.