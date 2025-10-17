투르크메니스탄 미네랄 비료 플랜트 기공식 참석 최고지도자 예방…“최고 품질과 신뢰로 보답” 여섯차례 찾아 양국 협력 논의, 전략적 성장 거점 육성

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설이 투르크메니스탄으로부터 첫 수주에 성공한 ‘미네랄 비료 플랜트 사업’이 첫 삽을 뜨게 됐다. 정원주 대우건설 회장은 투르크메니스탄을 전략적 성장 거점으로 육성하기 위해 수차례 찾아 고위급 인사들과 사업 협력 방안을 모색해왔다.

대우건설은 정 회장이 15일 투르크메니스탄의 투르크메나밧에서 개최된 ‘미네랄 비료 플랜트’의 기공식에 참석했다고 17일 밝혔다. 기공식에는 세르다르 베르디무하메도프 투르크메니스탄 대통령 등 투르크메니스탄 정부 인사들과 대우건설 주요 관계자들이 참석했다.

해당 프로젝트는 총 7억8400만달러(한화 약 1조810억원, 부가가치세 포함) 규모로 연산 35만톤의 인산비료와 10만 톤의 황산암모늄을 생산하는 설비 및 부대시설을 건설하는 사업이다. 공사기간은 37개월이다.

정 회장은 축사를 통해 “투르크메니스탄의 풍요로운 미래와 지속 가능한 발전을 향한 새로운 출발점”이라며 “미네랄 비료 플랜트가 가스화학 산업과 국가 농업 발전을 이끌 핵심 프로젝트인 만큼 현지와의 긴밀한 협력을 통해 최고의 품질로 신뢰에 보답하겠다”고 밝혔다.

정 회장은 14일 아슈하바트에서 구르반굴리 베르디무하메도프 투르크메니스탄 국가최고지도자 겸 인민이사회 의장을 예방한 자리에서도 “막중한 책임감을 갖고 사업의 성공적인 완수를 위해 최선을 다하겠다”고 의지를 드러냈다.

정 회장은 대우건설이 참여를 추진 중인 다수의 신규 석유화학 플랜트 및 대규모 인프라 사업 현황을 공유하고, 투르크메니스탄의 산업 고도화와 양국 간 협력 강화에 기여할 수 있도록 관심과 지원도 요청했다.

정 회장이 투르크메니스탄을 찾은 건 이번이 여섯번째다. 이같은 노력에 힘입어 대우건설은 투르크메니스탄의 국가전략 핵심 프로젝트인 미네랄 비료 플랜트 사업을 수주했다. 이 사업은 투르크메니스탄의 식량 안보 강화 뿐 아니라 건설·운영 단계에서 산업 기반 강화에도 기여할 전망이다.

대우건설은 투르크메니스탄의 산업 전환 흐름에 맞춰 2023년 10월 아슈하바트에 지사를 설립하고 현지 영업 기반을 강화했다. 향후 도시개발·대형 인프라·석유화학 플랜트 등 다양한 분야에서 사업 기회를 지속적으로 넓혀가겠다는 방침이다.

대우건설 관계자는 “이번 프로젝트를 계기로 투르크메니스탄과의 협력 관계를 한층 공고히 할 것”이라며 “축적된 글로벌 경험과 우수한 시공 역량을 바탕으로 향후 추가 프로젝트 수주를 이어가며 현지 시장에서의 입지를 더욱 확대해가겠다”고 말했다.