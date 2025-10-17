[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]이철우 경북지사는 16일 아시아태평양경제협력체(APEC) 안전관리 현장점검을 위해 경주를 방문한 윤호중 행정안전부 장관과 함께 에이펙(APEC) 안전대책 현황을 보고받고 정상회의장 등 주요 시설을 점검했다.

이날 안전관리 현장점검은 APEC 정상회의 시설물 과 교통, 의료 등 전반적인 안전 준비 태세를 확인하고 남은 기간 보완 상황을 확인하기 위해 행정안전부 주관으로 개최됐다.

경주엑스포대공원 대회의실에서 치러진 APEC 안전대책 현황 보고에서는 경북도의 전반적인 준비 상황 보고와 의료 대응, 응급구조 체계, 교통·수송 안전대책, 테러·경호와 화재 예방 대책 등이 논의됐다.

김상철 경북도 APEC 준비지원단장은 “현재 주요 기반 시설은 9월 말 시설 공사를 완료하고 마무리 작업 중“이라며 ”시범 운전 과정에서 안전 문제를 다시 꼼꼼히 확인해 나가겠다”고 전했다.

또 “지역을 잘 아는 전문가와 중앙부처와의 지속적인 협의를 통해 수송, 교통, 의료 등 분야에서 최고의 대응 태세를 마련한 만큼 안전하고 쾌적한 행사가 개최될 수 있도록 마지막까지 긴장을 늦추지 않고 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이후 윤호중 장관, 이철우 지사, 주낙영 경주시장 등 일행은 엑스포 공원 내 마련된 전시장과 정상회의장인 화백컨벤션센터를 차례로 방문해 현장 안전 상황을 살피고 비상 대피로, 출입 통제 시스템 등 행사장 안전관리 상황도 직접 확인했다.

윤호중 행정안전부 장관은“경주는 동아시아 역사의 유일한 천년 고도”라며 “이 같은 저력을 바탕으로 고품격 국제행사인 이번 APEC 정상회의가 안전하게 진행될 수 있도록 만큼 남은 기간 동안 작은 위험 요소 하나 놓치지 않고 최선을 다해 달라”고 당부했다.

이철우 경북지사는“백 가지 준비가 잘 돼도 작은 안전 문제가 발생하면 백약이 무효“라며 ”이번 APEC을 안전하고 성공적으로 치러 역대 가장 성공한 APEC이 될 수 있도록 더욱 힘써 가겠다”고 말했다.