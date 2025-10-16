9개월 주중대사 공석 상황 종료…“희토류 관련 공급망 안전 확보 최대한 노력” ‘노태우 한중수교’ 인연 소개하기도…中 “노재헌 부임 환영, 적극적 역할 기대”

[헤럴드경제=김영철 기자] 이재명 정부의 첫 주중대사인 노재헌 신임 대사가 16일 취임했다.

노재헌 대사는 이날 오후 베이징 주중대사관에서 열린 취임식에서 “앞으로 중점을 둘 것은 한중 간의 전략적 소통”이라며 “최고위급을 비롯한 고위급 인사들과 많은 소통이 일어날 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

그는 “새 정부가 출범하고 한중 관계에 많은 모멘텀이 생기고 있다”며 “아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 보름 정도 남았는데, 11년 만의 시진핑 주석 방한은 우리에게 굉장히 큰 기회로 다가올 것 같다”고 했다.

9개월 동안의 주중대사 공백 상황을 해소하고 취임한 노 대사가 가장 먼저 처리할 업무 가운데 하나는 시 주석의 방한과 한중 정상회담 준비가 될 것이라는 관측이 나온다.

노 대사 역시 이날 베이징 도착 직후 취재진과 만나 “(시 주석의) 국빈 방문이 계획돼있기 때문에 한중 관계가 새로운 도약을 맞이할 수 있는 좋은 계기라고 생각한다”면서 “양국 지도자 간에 우호·신뢰 관계를 다시 굳건히 하고 그 초석 위에서 한중 관계를 발전시키는 중요한 계기가 될 것으로 확신하고 있다”고 강조했다.

이날 노 대사는 주중대사로서 ‘양국 국민이 체감하는 실질적 협력 증진’에 주안점을 두겠다고 말했다.

노 대사는 “성숙한 전략적 협력 동반자 관계는 실제로 경제와 생활에 도움을 줘야한다. 한중 경제 관계의 구조가 바뀌다보니 많은 변화가 일어나고 있다”면서 “인공지능(AI)과 로봇, 바이오, 신에너지 등 새롭게 같이 협력할 수 있는 신성장동력을 찾는 노력이 필요하다”고 강조했다.

이어 노 대사는 “반도체나 자동차 분야에서 공급망 안정 등 새로운 경제 협력 관계를 통해 양국 국민에게 실질적 도움을 주고 협력 성과를 공유할 수 있도록 노력할 것”이라고 했다.

그는 “특히 우리 기업들이 가장 어렵게 생각하고 있는 희토류와 관련해서 공급망 안전 확보를 위해 최대한 노력을 기울일 준비를 하고 있다”고 말하기도 했다.

1992년 수교 이후 경제적으로 상보 관계를 유지해온 한중 양국이 최근 중국의 부상으로 많은 산업 영역에서 경쟁 관계가 됐고, 최근 미중 무역 갈등 와중에 중국이 희토류 같은 전략 물자를 통제하거나 한국 기업을 제재하고 있는 등의 상황을 염두에 둔 언급으로 풀이된다.

노 대사는 한중 양국 국민의 우호 정서와 상호 이해 증진 필요성도 거듭 강조했다. 그는 “많은 분이 반중 시위와 반한 감정을 걱정하고 있다”며 “이런 것들을 해결하려면 우호 정서를 함양시켜야 하고 그러기 위해서는 인적·문화 교류가 많이 일어나야 한다”고 했다.

이재명 정부의 첫 주중대사이자 노태우 전 대통령의 장남인 노 대사는 2016년 중국 청두시 국제자문단 고문, 2021년 한중관계미래발전위원회 사회문화분과 위원장을 맡는 등 한중 교류를 위한 다양한 활동을 해왔고, 지난 8월 말에는 박병석 전 국회의장 등과 함께 이재명 대통령의 특사단으로 중국을 방문해 시진핑 주석에게 보내는 이 대통령 친서를 전달한 바 있다.

그의 취임으로 지난 1월 정재호 전임 대사 이임 이후 이어진 주중대사 공백이 마무리됐다.

노 대사는 이날 “1992년 수교 당시 저희 선친께서 담당하신 인연도 있고, 저 자신도 중국에 대한 동경과 관심이 있어 여러 번 왔다갔다 하며 주로 민간 분야에서 많은 교류를 했다”면서 “선배들의 지혜와 용기를 이어받아 한중 관계의 새로운 도약을 이루도록 최선을 다하겠다”고 했다.

중국 외교부는 환영 입장을 밝혔다.

린젠 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 노 대사 부임에 관한 연합뉴스 질의에 “중국은 한국의 노재헌 신임 주중대사 부임을 환영하고, 그가 취임 후 중한 관계의 건강하고 안정적인 발전 촉진을 위해 적극적인 역할을 발휘하기를 기대한다”며 “그의 직책 수행에 편리를 제공할 것”이라고 했다.