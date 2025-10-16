K-콘텐츠 공동제작 ‘생태계’ 구축 아태 17곳 HBO 티빙 전용관 론칭 “파트너십 확대 지속성장 견인할 것”

CJ ENM과 글로벌 미디어 엔터테인먼트 그룹 워너 브라더스 디스커버리(WBD)가 K-콘텐츠 투자부터 공급까지 전방위적으로 협력한다. 이를 통해 지속가능한 K 콘텐츠 생태계 구축에 박차를 가할 방침이다.

CJ ENM은 WBD와 K 콘텐츠 글로벌 확산과 경쟁력 강화를 위한 전략적인 파트너십을 체결했다고 16일 밝혔다.

협약이 체결됨에 따라 양사는 ▷K 콘텐츠 공동 기획 및 제작 ▷홍콩·대만·동남아시아 등 아시아태평양 17개 지역 HBO 맥스(Max) 내 티빙 전용관 론칭 ▷글로벌 유통 확대 등 포괄적 협업 등을 추진한다.

특히 단순한 콘텐츠 협력을 넘어 플랫폼 동반 진출까지 K-콘텐츠 지속가능성을 강화했다는 게 CJ ENM의 설명이다.

윤상현 CJ ENM 대표는 “CJ ENM은 지난 30년간 K-콘텐츠 산업화와 글로벌 확산을 선도하며 글로벌 지식재산권(IP) 파워하우스로 도약했다”며 “글로벌 주요 시장에서 전략적 파트너십 확대로 K-컬처의 지속가능한 성장을 견인할 것”이라고 예고했다.

JB 퍼렛 WBD 글로벌 스트리밍·게임 부문 CEO 겸 사장은 “HBO Max의 전략과 방향성에 부합하는 파트너십을 위해 CJ ENM과 협력하게 됐다”고 부연했다.

세부적으로 홍콩, 대만, 동남아시아 등 아시아태평양 시장에 진출한 HBO 맥스 내에 국내 온라인동영상서비스(OTT) 티빙이 브랜드관 형태로 들어간다.

이를 계기로 티빙은 아태 지역 시청자를 대상으로 인기 시리즈, 예능 콘텐츠 등을 선보인다. 티빙과 HBO 맥스는 다음 달 초 선공개 콘텐츠를 공개하고, 내년 초 티빙 브랜드관을 정식으로 출시할 계획이다.

또 K-콘텐츠 공동 제작에도 박차를 가한다. CJ ENM과 WBD는 공동 투자를 통해 콘텐츠를 기획·제작하고, 제작 콘텐츠는 HBO 맥스를 통해 글로벌 시청자들에 공개된다.

이미경 CJ그룹 부회장은 “세대를 넘어 전 세계인들에게 영감을 전해 온 WBD와 파트너십을 체결하게 돼 뜻깊다”며 “이번 파트너십은 K-콘텐츠 글로벌 위상을 한층 높이는 전환점이 될 것”이라고 밝혔다.

이어 “양사가 선보일 이야기를 통해 글로벌 시청자들이 새로운 즐거움을 누리고, 오래 사랑 받아 온 명작의 감동을 재발견하는 순간을 경험하길 바란다”고 덧붙였다.

데이비드 WBD CEO도 “전 세계가 공감하는 보편적인 스토리텔링 주자인 CJ ENM과 협력하게 돼 기쁘다”며 “이번 협력은 주요 글로벌 시장에서 현지에 최적화된 이야기를 선보이겠다는 WBD 의지를 분명히 밝히는 이정표다”고 말했다.

고재우 기자