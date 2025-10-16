담양군문화재단, ‘대나무놀이X완전정복’ 개최

11월 1일부터 2일까지, 담양 메타세쿼이아랜드

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 담양군문화재단(이사장 정철원, 이하 재단)은 11월 1일부터 2일까지 이틀간 담양 메타세쿼이아랜드 일대에서 전 세대를 위한 참여형 문화예술교육축제, ‘2025 담양대나무아지트축제:대나무놀이X완전정복’을 개최한다고 16일 밝혔다.

지난해 열린 ‘2024 담양대나무아지트축제’는 가족과 예술가가 협업하여 대나무 아지트를 설계하고 제작하는 공동창작형 문화예술교육 프로그램으로 기획, 호응을 얻었다.

올해는 이러한 성과를 바탕으로, 누구나 쉽게 참여할 수 있는 개방형 축제로 한층 확장됐다. 창작 중심에서 한 걸음 더 나아가, 체험과 놀이, 예술이 어우러진 문화 축제로 확장하여, 지역민과 관광객이 함께 어우러지는 열린 문화놀이터로 발전시켰다.

축제 기간 동안 대나무를 활용한 놀이, 체험, 공예, 공연, 이벤트 등 다양한 프로그램이 펼쳐진다.

놀이형 체험 콘텐츠인 ▷대나무놀이터(대대롱굴리기, 말타기 등)를 비롯해, 실생활에 유용한 공예품을 직접 만들어 볼 수 있는 ▷대나무공작소(주방용품 등)는 기본형부터 프리미엄(고급) 체험까지 폭넓게 구성되어 있다. 특히 프리미엄(고급) 체험에서는 지역 대나무 공예 명인들이 직접 참여해 노하우를 전수하는 특별한 프로그램이 마련되어 있어, 연령과 관심사에 따라 깊이 있는 맞춤형 체험이 가능하다.

이번 축제는 현장 참여가 가능한 개방형 축제로 운영되지만, 가족 단위 사전 신청자에 한해 특별한 혜택이 제공된다.

사전신청을 완료한 가족에게는 ▷담양 메타세쿼이아랜드 무료 입장권 ▷야외활동을 위한 피크닉 돗자리 ▷대나무챌린지 참여 우선권 등 소정의 기념품과 혜택이 함께 제공될 예정이다.

사전신청은 오는 17일부터 29일 오후 5시까지 접수 QR코드를 통해 신청 가능하며, 자세한 사항은 재단 누리집 ‘사업공고’란을 통해 확인할 수 있다.

재단 관계자는 “담양대나무아지트축제를 통해‘대나무’의 가치를 재발견하고, 지역 주민은 물론 관광객 모두가 함께 어울릴 수 있는 문화의 장으로 자리매김 할 수 있도록 앞으로도 지속 가능한 문화 콘텐츠로 발전시켜 나가겠다.”고 밝혔다.