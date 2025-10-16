‘치주물루 유나이티드 FC’ 후원 협약 신협 “청년 도전과 지역 성장 도모”

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신협중앙회가 아프리카 말라위의 축구팀 ‘치주물루 유나이티드 FC’를 공식 후원하며 유튜버 ‘창박골’과 뜻깊은 동행을 이어간다.

신협중앙회는 지난 10일 대전 신협중앙회관에서 ‘2025년 신협-치주물루 유나이티드 FC 공식 후원 협약식’을 진행했다고 16일 이같이 밝혔다.

이번 후원은 신협의 핵심 가치인 협동과 나눔이 국경을 넘어 확장된 사례로 꿈을 향해 도전하는 아프리카 청년들과 23세 대학생 구단주 창박골의 여정을 함께 응원한다는 의미가 담겼다.

창박골은 유튜브 채널을 통해 아프리카 현지의 열악한 환경 속에서도 축구를 통해 희망을 전하는 ‘치주물루 유나이티드 FC’의 이야기를 전하며 화제를 모은 인물이다.

지난 15일에는 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 말라위 청년들과의 특별한 인연과 구단 운영 스토리를 직접 전하기도 했다.

윤성근 신협중앙회 기획이사는 “작은 축구공 하나로 새로운 가능성을 만들어가는 창박골님의 도전에 깊이 감동했다”며 “앞으로도 신협은 젊은 세대가 꿈을 펼치고 지역사회가 함께 성장할 수 있도록 다양한 방식의 응원을 이어가겠다”고 말했다.

한편, 신협은 청소년 금융교육, 취약계층 지원, 잠재력 있는 스포츠 인재 후원 등 다양한 사회공헌 활동을 전개하며 지역과의 동반 성장을 이어가고 있다.