구글코리아 “현재 장애 원인 조사 중”

[헤럴드경제=고재우 기자] 유튜브 애플리케이션 이용에 일부 장애가 발생했다. 국내 뿐만 아니라 미국, 유럽(EU) 등에서도 오류가 관측되면서 글로벌로 확산되는 모양새다. 구글코리아는 현재 장애 원인을 조사 중인 것으로 알려졌다.

16일 업계에 따르면 일부 사용자들의 유튜브 모바일 접속 시 동영상 재생이 되지 않는 오류가 발생하고 있다. 관련 오류는 일부 PC 사용자 사이에서도 나타났다.

구체적으로 모바일 앱의 경우 오전 8시 45분 기준 광고 동영상 재생 뒤 검은 화면이 뜨는 오류가 확인됐다. 여러 차례 재생을 시도하면 동영상이 재생되는 등 오류 유형도 다양했다.

더욱이 국내뿐 아니라 해외에서도 유사 오류 사례가 발생한 것으로 전해졌다. 이 때문에 글로벌 차원의 문제일 가능성이 크다는 지적도 나온다.

구글코리아는 “현재 상황을 파악 중”이라며 “글로벌 차원 (문제인 것) 같다” 밝혔다.

한편 일부 외신들도 유튜브 장애 상황을 실시간으로 전했다.

뉴질랜드 헤럴드는 “유튜브가 동영상을 클릭하면 에러 메시지를 띄우며 작동하지 않는 것으로 보인다”며 “뉴질랜드에서 자정 이후 최대한 1600건이 넘는 관련 보고가 이어졌으며, 이 숫자는 계속 늘어나고 있다”고 전했다.

이어 “이 같은 현상은 미국을 포함해 터키와 유럽 등에서도 이어지고 있다”고 덧붙였다.