[헤럴드경제=최원혁 기자] 이재명 대통령 부부가 출연한 JTBC 예능 ‘냉장고를 부탁해(이하 냉부해)’ 유튜브 콘텐츠에서 댓글이 삭제됐다는 논란과 관련해 구글코리아 측은 “정부 측의 삭제 요청은 없었다”고 밝혔다.

지난 14일 황성혜 구글코리아 대외협력정책 부사장은 국회 과학기술정보방송통신위원회가 연 방송미디어통신위원회 국정감사에 출석해 이 대통령 부부의 냉부해 콘텐츠에 달린 댓글 1만2000개가 왜 삭제됐는지 묻는 최형두 국민의힘 의원 질문에 이같이 말했다.

최 의원은 “구글 커뮤니티 가이드라인을 보면 ‘고위공무원 또는 지도자와 관련된 토론에 대해서는 정책 위반에 해당하지 않는다’고 돼 있다”며 “대통령 부부가 그런 프로그램에 나온 것에 대해 국민들이 다양한 의견을 냈을 텐데 삭제됐다”고 지적했다.

이에 황 부사장은 “콘텐츠 댓글에 대한 커뮤니티 가이드라인이라는 규칙이 있어서 위배됐을 때 삭제되는 것으로 안다”며 “스팸이나 반복적인 댓글, 폭력적인 언어 같은 부분이 삭제되고 굉장히 많은 건수는 자동 삭제된다”고 했다.

그러면서 “채널을 관리하는 쪽에도 콘텐츠를 관리하는 권한을 주고 있다”고 덧붙였다.

앞서 이 대통령 부부는 K푸드 홍보를 위해 추석 특집 ‘냉부해’ 녹화에 참석, 지난 6일 영상이 공개됐다. 그러나 영상 댓글 창에는 당시 국가정보자원관리원 화재로 행정 시스템 전반이 마비되고 담당 공무원이 사망한 상황에 이 대통령 부부의 예능 출연이 부적절했다는 취지의 비판 등이 빗발치며 갑론을박이 벌어졌다.