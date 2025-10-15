피해 신고만으로 차단·수사, 통합 대응체계 구축 금융·통신분야 민관 협업, 보이스피싱 근절 총력

[헤럴드경제=이용경 기자] 캄보디아 한국인 납치 사망 사태를 계기로 국민 안전을 위한 범정부적 대응 필요성이 높아지고 있는 가운데 15일 보이스피싱 범죄를 사전에 차단하기 위한 통합대응단이 공식 출범했다.

정부는 15일 오후 2시 서울 종로구 KT광화문빌딩에서 ‘전기통신금융사기 통합대응단’ 개소식을 열었다. 이날 개소식에는 윤호중 행정안전부 장관과 윤창렬 국무조정실장, 유재성 경찰청장 직무대행 등 정부 관계자들과 통신·금융 관련 민간기업 및 협회 관계자들이 참석해 보이스피싱 범죄에 적극 협력하기로 했다.

대응단은 보이스피싱 문제 해결을 위한 종합 대응방안을 마련하라는 이재명 대통령의 지시에 따라 출범했다. 기존에 있던 경찰청 통합신고대응센터는 상담 위주 대응으로 한계가 있었다. 특히 통신·금융 전반에 걸쳐 발생하고 있는 보이스피싱 범죄의 특성을 고려할 때 경찰뿐 아니라 관계 기관의 전문가들이 모여 신속하게 협업해야 한다는 공감대가 형성됐다.

이 같은 배경에서 출범한 통합대응단은 금융위와 과학기술정보통신부·방송미디어통신위원회·한국인터넷진흥원·금융감독원·금융보안원 등에서 파견한 인력들이 함께 근무하며 범정부 협업의 거점 역할을 한다. 통합대응단에 신고 및 제보가 접수되면 신속하게 추가 피해를 예방할 수 있도록 금융기관 및 통신사와도 직통 회선을 구축했다.

통합대응단은 ▷정책협력팀 ▷신고대응센터 ▷분석수사팀 3팀으로 구성돼 상담부터 분석·차단·수사 및 정책반영까지 연계하는 대응체계를 구축할 계획이다. 신고대응센터는 연중무휴로 24시간 운영되며 112신고 등을 통해 접수된 보이스피싱 신고·제보에 대한 전문적인 상담으로 계좌 지급정지·소액결제 차단·악성 앱 삭제 등 피해 예방 조치들을 통합적으로 처리한다. 손영희 신고대응센터 운영팀장은 “캄보디아 한인 피해 급증 이후 관련 상담은 더 집중적으로 파악 중”이라고 말했다. 특히 24시간 체계로 전환한 이후에는 센터의 상담 응대율이 60%대에서 100% 가까이 늘었다고 설명했다.

분석수사팀은 신고·제보 데이터를 분석해 전화번호 이용 중지 등 추가 피해를 막으려는 조치를 하고 전국 시도경찰청 전담수사대와 관계 기관과의 정보 공유를 통해 범인 검거와 범죄수단 차단을 진행한다. 아울러 정책협력팀은 신고·제보 처리 및 범행의 사전 차단이 효과적으로 이뤄지도록 각 기관 파견자들과 함께 유기적인 협업체계를 구축하고 법령 및 제도 개선·정책 반영·외국기관 협력 등을 추진한다.

경찰청은 최근 캄보디아에서 보이스피싱과 관련된 범죄조직들에 한국인들이 감금된 정황이 포착되고 있는 만큼 동남아 범죄조직에 의한 보이스피싱·투자리딩방 등 신종사기 범죄에 대해 통합대응단을 중심으로 대응을 강화할 방침이다.

이날 개소식에서는 전기통신금융사기 근절 협업 강화를 위한 업무협약(MOU)식도 열렸다. 업무협약에는 정부, 공공기관 및 민간 기업 등이 참여했다. 각 기관은 이번 협약을 통해 보이스피싱 피해 예방과 범죄 근절을 위한 협력·지원을 더욱 강화해 나가기로 했다.

유재성 경찰청장 직무대행은 “보이스피싱은 단순한 범죄가 아닌 국가적 위협으로 자리잡았다”며 “지난해 피싱 피해액은 8545억원으로 역대 최대였고 올해는 1조원을 돌파할 정도로 상황이 심각하다”고 말했다. 그러면서 “최근 해외취업을 빙자해 우리 국민을 납치하고 목숨을 빼앗는 일도 발생했다”며 “이제는 개별기관의 파편적 대책 마련으로는 한계가 있기 때문에 통합대응단이 범정부 협력의 상징으로서 국민이 체감할 수 있는 실질적 피해 감소 효과를 내도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

윤호중 행정안전부 장관은 “통합대응단 출범이 보이스피싱 대응의 새로운 전환점이 되기를 기대한다”며 “보이스피싱 근절을 위해 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 했다. 윤창렬 국무조정실장도 “범정부 차원의 통합대응단을 정식으로 가동할 수 있게 된 것은 각 부처와 기관이 한마음으로 협력한 덕분이다”라며 “국무조정실에서도 보이스피싱 대응 범정부 TF를 중심으로 통합대응단이 안정적으로 운영되고 각 부처의 대책이 실질적 성과로 이어질 수 있도록 끝까지 꼼꼼히 챙기겠다”고 말했다.