금융권 최초 긴급 대응 체계 가동

[헤럴드경제=유혜림 기자] BNK금융그룹이 최근 발생한 캄보디아 내 한국인 납치·감금 사건과 관련해 피해자 보호와 조기 송환을 위한 긴급 지원 대책 시행에 나선다.

현지 법인을 중심으로 주캄보디아 한국대사관·한인회 등과 협조체계를 구축해 신속한 구조 대응망을 가동하고 약 1억원 규모의 긴급예산을 편성해 피해자 송환비용과 구조활동비를 지원하기로 했다.

BNK금융은 정부가 캄보디아 현지 사건에 대한 가용 자원 총동원 지시를 내린 것에 발맞춰 그룹 차원에서 이 같은 지원 조치를 마련했다고 15일 밝혔다.

먼저, BNK캐피탈 캄보디아 법인의 임직원을 중심으로 주 캄보디아 한국대사관 및 영사관, 현지 한인회와 협조 체계를 구축하기로 했다. 피해자 발생 가능 의심지역에 대한 정보를 제공하는 등 현지에서 신속한 지원이 가능하도록 대응망을 가동한다.

또 BNK캐피탈은 약 1억원 규모의 긴급예산을 편성해 피해자의 국내 송환비용(항공료·숙박비)과 납치자 구조활동에 필요한 차량 렌트비·유류비·통역비 등 필요자금을 지원하기로 했다. 귀국 후에는 건강검진과 심리상담을 제공할 예정이다.

해외 취업자와 여행자들의 경각심을 높이기 위해 고액 아르바이트·해외취업사기 예방 홍보물도 제작해 캄보디아 공항에 배포한다. 이와 함께 BNK금융은 피해자가 부산은행 또는 경남은행의 고객 및 고객 가족인 경우, 관계기관과 적극 협조하여 선제적 금융보호조치를 시행할 방침이다.

BNK금융그룹 관계자는 “이번 사태는 단순한 범죄를 넘어, 우리 국민의 생명과 안전이 직결된 사안인 만큼 그룹의 모든 가용자원을 활용해 피해자 지원에 앞장서겠다”며 “앞으로도 국민과 고객의 안전을 최우선 가치로 여기는 금융기관이 되겠다”고 밝혔다.

한편, BNK금융그룹은 캄보디아 프놈펜에 BNK캐피탈 법인을 보유하고 있다. 9월 말 기준 17개 지점과 총 267명의 임직원(한국 주재원 2명 포함)을 두고 있으며 개인 소액신용대출 중심으로 영업 중이다.