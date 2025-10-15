3개월 연속 국내 수입차 1위 지켰지만 모델3·모델Y, BMS 충전 제한 문제 이슈 불거져 8월 기점으로 중고차 약세 나타나 “사후서비스 인프라 부족” 지적도

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국 시장에서 승승장구 중인 테슬라가 최근 일부 모델을 중심으로 불거진 배터리관리시스템(BMS) 관련 오류 이슈 여파로 중고차 시장에서 주력 모델의 몸값 하락세가 뚜렷해지면서, 신차 판매량 상승세에 제동이 걸리는 것 아니냐는 우려섞인 전망이 나온다.

15일 완성차 업계에 따르면 테슬라는 지난달 국내 시장에서 수입차 브랜드 가운데 가장 많은 9069대를 팔았다. 이로써 테슬라는 지난 7월에 이어 3개월 연속 수입차 신규 등록 대수 1위를 지키게 됐다.

테슬라의 상승세를 주도한 것은 주력 모델인 중형 전기 SUV(스포츠유틸리티차량) 모델 Y다. 모델 Y는 지난달 국내 시장에서 현대차 플래그십 세단 그랜저(5398대), 준중형 세단 아반떼(7675대) 판매량보다 많은 8361대(롱레인지 모델 978대 포함)가 팔렸다.

수입차 시장에서 존재감을 드러내고 있는 테슬라지만, 중고사 시장 내 분위기는 사뭇 다르다. 국내 직영중고차 플랫폼 기업 K Car(케이카)에 따르면 국내 중고차 시장에서 유통되는 테슬라 주력 모델 ‘모델3’와 ‘모델Y’의 시세가 지난 8월부터 하락세로 돌아섰다.

모델3의 평균 시세는 지난 7월 3847만원에서 8월 3771만원, 9월 3729만원으로 시세가 각각 전월 대비 2.0%, 1.1% 하락했다. 모델Y 시세 역시 역시 같은 기간 각각 4918만원, 4825만원, 4789만원을 기록하며 내리막 곡선을 그렸다.

이 같은 시세 하락세의 주된 원인으로 꼽히는 것은 최근 테슬라 주요 모델에서 불거진 BMS 충전 오휴 이슈다. 업계에 따르면, 모델3와 모델Y 일부 모델에서 BMS가 배터리 충전량을 제한하면서 ‘배터리를 교체하라’고 권유하는 이른바 ‘BMS_a079’ 코드가 표시되는 증상이 잇따라 발생한 것으로 나타났다.

특히, 배터리 오류 차량 수리 과정에서 절반 이상이 새 배터리가 아닌 사용된 배터리를 재조립해 만드는 재제조 배터리가 사용된 것으로 알려져 논란이 더욱 커졌다. 전기차 관련 주요 온라인 커뮤니티에서도 이른바 ‘BMS_a079 오류’와 관련해 피해 사례를 공유하는 게시글이 잇달아 올라오고 있다.

케이카 관계자는 “국내에서 관련 이슈가 화두가 된 8월을 기점으로 시세 약세가 두드러졌다”고 설명했다. 실제로 BMS 관련 오류 발생 빈도가 높은 것으로 알려진 2021년식 모델의 경우 가격 내림세가 상대적으로 더 뚜렷한 것으로 나타났다. 모델3는 8월에 2.8%, 9월 1.2% 내렸고, 모델Y도 각각 3.1%, 2.8% 하락했다.

이민구 케이카 PM팀 수석 애널리스트는 “보증이 만료된 차량은 자칫 수천만원에 달하는 배터리 교체 비용이 소요될 수 있다”며 “이런 요소를 따져보지 않고 구매하면 낭패를 볼 수도 있어 신중히 접근해야 한다”고 말했다.

사후서비스 인프라가 태부족하다는 지적도 끊이지 않는다. 지난달 국회 국토교통위원회 더불어민주당 박용갑 의원이 테슬라코리아에서 제출받은 ‘BMS 수리 내역’에 따르면 지난 2020년 8월부터 지난달 17일까지 약 5년 1개월간 BMS 수리 건수 4637건의 평균 수리 소요 기간은 23.4일이다.

BMS 수리가 7일 미만 걸린 사례는 1138건(24.5%)에 그쳤다. 7∼14일이 1103건(23.8%), 15∼29일이 1114건(24.0%), 1∼3개월이 1054건(22.7%) 등이다. 3∼6개월은 124건(2.7%), 6개월∼1년은 3건(0.1%)으로 집계됐다. 가장 긴 수리 기간은 무려 926일로 2년을 훌쩍 넘긴 것으로 나타났다.

국내 테슬라 누적 등록 대수는 2020년 1만5000여 대에서 올해 상반기 말 11만2000대로 10배가까이 늘었지만, 테슬라코리아 서비스센터 수는 14곳에 지나지 않는다. 대전·울산·충북·충남·전북·전남·경북·경남 등 8개 시도에는 단 1곳도 없다.

박 의원은 “국내 테슬라 전기차 등록 대수가 10만대를 넘는데도 정비망은 턱없이 부족하다”며 “전국적인 정비망 구축과 명절·연휴 등 비상 점검 체계 가동, 배터리 보증 기간 연장 등 소비자 편익을 위한 제도 개선을 적극 추진하겠다”고 강조했다.

완성차 업계 관계자는 “시장 영향력을 지속해서 넓혀가기 위해서는 가격 경쟁력 못지않게 품질과 사후 서비스 관리도 매우 중요한 요소”라며 “국산 브랜드뿐만 아니라 글로벌 전기차 시장에서 빠른 속도로 세를 넓히고 있는 중국 브랜드들도 공격적인 보증 제도 등을 앞세워 국내 시장 진출을 서두르고 있는 만큼 (테슬라가) 품질 및 사후 관리에 신경을 쓰지 않는다면, 성장세에도 부정적인 영향을 미칠 수밖에 없을 것”이라고 말했다.