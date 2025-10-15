[헤럴드경제=민성기 기자] 최근 음주운전으로 물의를 빚은 개그맨 이진호 씨(39)가 검찰에 넘겨졌다.

15일 뉴스1에 따르면 경기 양평경찰서는 도로교통법 위반(음주운전) 혐의를 받는 이 씨를 수원지검 여주지청에 송치했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 이 씨는 지난 9월 24일 새벽 술을 마신 채 인천시에서 주거지가 있는 양평군 양서면까지 100㎞가량 승용차를 몬 혐의를 받고 있다. 신고를 접수한 인천경찰청은 양평서에 공조를 요청했고, 양평서는 이 씨 차량 이동 경로를 추적해 같은 날 오전 3시 23분께 그를 검거했다. 경찰은 이어 이 씨를 파출소로 임의동행해 음주 측정을 실시했다. 당시 이 씨 혈중알코올농도는 면허 취소 수치인 0.11%로 나타났다.

하지만 이 씨는 경찰에 채혈 측정도 요구했다. 따라서 경찰은 이 씨 혈액을 채취해 국립과학수사연구원(국과수)에 분석을 의뢰했다. 국과수는 그러나 같은 달 26일 경찰에 이 씨 범행 때 혈중알코올농도는 0.12%인 것으로 나타났다고 통보했다. 혈중알코올농도가 오히려 올라간 셈이다. 일반적으로 채혈 측정은 호흡기 측정보다 혈중알코올농도가 더 높게 나온다는 게 경찰 설명이다.

이 씨는 경찰 조사 과정에서 혐의를 시인했다. 구체적인 범행 동기 등에 대한 진술은 하지 않은 것으로 전해졌다.

최근에는 이 씨 여자친구가 인천 부평구 아파트에서 숨진 채 발견된 사실이 알려져 파장이 일기도 했다. 이 씨 여자친구는 언론에 자신이 반복적으로 언급되자 심적 부담감을 호소해 왔던 것으로 전해졌다. 앞서 한 연예매체는 이 씨 음주운전 사건을 보도하면서 신고자가 여자친구로 확인됐다고 밝힌 바 있다. 다만 경찰은 민감한 사안인 만큼 신고자 신원 등 정확한 사실 관계를 밝힐 수 없다는 입장을 유지하고 있다.

이 씨는 1986년생으로 지난 2005년 SBS 7기 특채 개그맨으로 데뷔한 후 ‘웅이 아버지’로 큰 인기를 끌었다. tvN ‘코미디 빅리그’에서도 활약했으며, 불법 도박 사실이 알려지면서 JTBC ‘아는 형님’에서 3년 만에 하차했다.

이 씨는 지난해 10월 불법도박 혐의를 고백, 올해 4월 검찰에 송치됐다. 서울중앙지검 형사9부는 보완 수사를 요구하며 이 사건을 경찰로 돌려보냈다. 그룹 방탄소년단(BTS) 지민은 1억원을 빌려줬으며 개그맨 이수근, 가수 영탁 등도 피해를 입은 것으로 전해졌다.