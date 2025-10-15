매그니피센트 7개 종목이 S&P500 전체 시가총액의 약 33% 한국은 삼성전자·SK하이닉스 2개 종목이 코스피 시총 30% 육박

[헤럴드경제=김유진 기자] 국제통화기금(IMF)이 미국 대형 기술주 중심의 쏠림 현상이 금융시장의 구조적 취약성을 키우고 있다고 경고했다. 최근 국내 증시를 견인하는 반도체 시가총액 상위 1·2위 기업이 코스피에서 차지하는 비중이 30%에 육한 가운데, 대형주 상승세로 ‘최고가’ 경신을 이어온 국내 증시에도 시사점이 있을 지 주목된다.

IMF는 14일(현지시간) 공개한 ‘10월 글로벌 금융안정보고서(Global Financial Stability Report·GFSR)’에서 “인공지능(AI) 혁신이 금융시장 전반의 투자심리를 이끌고 있지만, 일부 초대형 기술기업이 지수 상승을 주도하는 현상은 시장 변동성을 높이고 리스크 전이 가능성을 키운다”고 평가했다.

보고서는 이른바 ‘매그니피센트7’(애플·마이크로소프트·엔비디아·알파벳·이마존·메타·테슬라)로 불리는 7개 대형 AI·기술주가 S&P500 전체 시가총액의 약 33%를 차지하고 있다는 점을 문제로 지적했다. 보고서는 “소수 종목의 밸류에이션이 시장 전반을 끌어올리는 구조는 2000년대 초 닷컴버블과 유사한 패턴”이라며 “이같은 집중은 투자심리 후퇴 시 시장 조정폭을 키울 수 있다”고 분석했다.

IMF는 완화적 통화정책 기조가 투자자들의 위험선호를 자극하면서 기술주 쏠림을 심화시켰다고 진단했다. IMF 보고서는 “미 연준의 금리인하 기대가 장기 성장주에 대한 프리미엄을 확대시키고 있다”며 “이는 유동성에 의해 지탱되는 편향된 상승 구조”라고 경고했다.

이같은 경고는 월가 주요 투자은행(IB)들에서도 꾸준히 나왔다. 골드만삭스와 모건스탠리는 올 하반기 보고서에서 AI 중심 대형 기술주가 시장 상승을 과도하게 주도하면서 업종 간 밸류에이션 격차가 역사적 고점 수준으로 벌어지고 있다고 지적했다.

국내 증시에서도 비슷한 구조적 편중이 관찰된다. 이달 들어 삼성전자와 SK하이닉스 두 반도체 기업의 합산 시가총액 비중이 코스피 전체의 29%를 넘어서며 일시적으로 30%에 육박했다. 코스피 내 삼성전자와 SK하이닉스의 합산 시가총액 비중은 2일 27.9%에서 10일 29.3%, 13일 28.9%로 30%선에 임박했다.