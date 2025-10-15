초프리미엄 빌트인 주방 가전 ‘SKS’ ‘아난티 남해’ 민성진 건축가 참여 예술적 경험으로 확장되는 키친라이프

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 초(超)프리미엄 빌트인 가전 브랜드 ‘SKS’의 전시관 ‘SKS 서울’을 재단장하고 프리미엄 라이프스타일의 새로운 기준을 제시한다.

LG전자는 14일 서울 강남구 논현동에 프리미엄 빌트인 가전 전시관 ‘SKS 서울’을 공식 오픈했다. 이번 전시관은 ‘SKS’ 리브랜딩에 맞춰 2017년부터 운영해온 ‘시그니처 키친 스위트(SIGNATURE KITCHEN SUITE)’ 논현 쇼룸을 전면 리뉴얼한 공간이다.

LG전자는 올해 초프리미엄 빌트인 주방 가전 브랜드 ‘시그니처 키친 스위트’를 ‘SKS’로 새롭게 단장했다. 지난 2016년 론칭한 ‘SKS’는 프리미엄 빌트인 기술력과 고객 신뢰로 북미, 유럽 등 프리미엄 시장에서도 인정 받는 빌트인 전문 브랜드로 자리매김해 있다.

지하 1층, 지상 5층에 연면적 1918㎡ 규모로 전시된 ‘SKS 서울’은 다양한 분위기의 인테리어로 연출된 총 10개의 제품 전시 공간으로 구성돼 있다.

지하 1층부터 3층까지는 ‘SKS’의 대표 빌트인 가전이 전시된 5개의 전용 공간이 마련됐다. LG전자는 이탈리아 명품 가구 브랜드 몰테니앤씨(Molteni&C), 아크리니아(Arclinea) 등과 협업해 초프리미엄 주방 공간을 완성했다. 방문객은 컬럼 냉장고·냉동고, 와인셀러, 오븐, 식기세척기, 인덕션 등 다양한 제품을 직접 체험하고, 전문 디자이너와 설계부터 디자인, 시공, 감리까지 맞춤형 공간 설계를 상담할 수 있다.

LG전자의 프리미엄 가전 라인업도 함께 전시됐다. ‘LG 디오스 오브제컬렉션 핏 앤 맥스(Fit & Max)’ 냉장고를 중심으로 주방, 거실, 세탁실 등 다양한 생활 공간에 어울리는 인테리어를 구현했다. ‘핏 앤 맥스’는 제로 클리어런스 힌지 기술을 적용해 벽과 제품 사이의 간격을 4㎜까지 줄여 일체감을 높였다.

4층은 ‘SKS’의 빌트인 주방 가전을 활용한 다이닝 공간으로, LG전자 멤버십 고객이라면 누구나 미식 체험을 즐길 수 있다. 5층은 초청 고객을 위한 프라이빗 쿠킹 스튜디오로, 셰프 초청 요리 강연 등이 진행될 예정이다.

‘SKS 서울’ 건축은 최고급 골프 리조트 ‘아난티 남해’, ‘세이지우드 골프&리조트’로 유명한 민성진 건축가가 맡았다. ‘건축물은 기능을 넘어 영감의 원천이 되어야 한다’는 철학 아래 공간 전반에 예술성과 감각적 요소를 담았다.

현재 LG전자는 서울을 비롯해 미국 뉴욕, 캘리포니아 나파밸리, 이탈리아 밀라노 등 주요 거점에서 ‘SKS’ 전시관을 운영 중이다.

김영락 LG전자 한국영업본부장(사장)은 “‘SKS 서울’은 국내 고객들이 초프리미엄 키친라이프를 감각적으로 경험할 수 있는 공간”이라며 “주방을 하나의 예술적 경험으로 확장하는 초프리미엄 빌트인 가전의 새 기준을 제시할 것”이라고 말했다.