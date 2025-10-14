회사측 “곡선 헤드디자인과 감각적 패턴원단으로 인테리어효과 강화”

코웨이(대표 서장원)가 곡선형 헤드보드 디자인과 고품격 원단으로 고급스러움을 높인 침대 ‘비렉스 모던 라운드 프레임’(사진)을 새로 선보였다.

신제품은 헤드보드 양측의 곡선형 날개 디자인이 침대 머리맡을 부드럽게 감싸 아늑함을 더한다. 날개 부분은 여유로운 깊이로 적용돼 수면에 집중할 수 있도록 했으며, 침대에 기대어 앉아 휴식을 취할 수 있게 한다고 회사 측은 소개했다.

하운드투스 체크, 헤링본 등 패턴원단으로 고급스럽고 감각적인 분위기를 연출해준다고. 헤드보드 뒷부분은 가죽질감 소재로 고급스러움을 강조했다. 색상은 오트베이지, 딥블루, 카키브라운 3가지로 구성돼 침실인테리어와 취향에 맞춰 선택 가능하다고 덧붙였다.

코웨이 측은 “사용 편의성과 안전성까지 섬세하게 설계했다. 기저부는 매트리스를 안정적으로 지지해주는 동시에 밀림방지 원단을 적용해 사용성을 높였다”며 “하단 모서리는 둥글게 처리해 안심을 더했다. 또한 최고(E0) 등급 자재를 사용해 유해물질 걱정 없이 숙면할 수 있다”고 전했다.

신제품은 슈퍼싱글부터 여유로운 수면환경을 구현해주는 그레이트킹까지 5가지 크기로 폭넓게 출시됐다. 세련된 곡선 디자인과 패브릭 원단이 침실공간을 고급스럽게 완성해줘 인테리어 오브제로도 활용 가능하다고 회사 측은 강조했다.