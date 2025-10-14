[헤럴드경제=고승희 기자] 블랙핑크 지수가 K-팝 여성 아티스트로는 역대 최단 기간에 스포티파이 10억 스트리밍을 달성했다.

14일 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면 지수가 지난 10일 오후 1시(한국 시간) 공개한 새 싱글 ‘아이즈 클로즈드(EYES CLOSED)’ 발매에 힘입어 전체 발매곡(솔로 기준) 통합 10억 스트리밍을 돌파했다. 단 8곡으로 925일 만에 달성한 기록이자, 한국 여성 솔로 아티스트 중 역대 최단 기간에 달성한 성과다.

현재 ‘아이즈 클로즈드’의 반응이 좋다. 음원은 스포티파이 톱 송즈 글로벌(Top Songs Global) 21위로 진입했으며, 32개국 데일리 톱 송 차트에서 높은 순위를 기록했다. 또한, 아이튠즈에서도 40개국 톱 싱글 차트 1위, 중국 QQ뮤직과 쿠고우(KuGou) 데일리 셀링 싱글 1위에 오르는 등 국내외 주요 음원 플랫폼을 휩쓸고 있다. 뮤직비디오는 전 세계 74개국의 유튜브 뮤직 월드와이드 트렌딩 1위를 달성했다.

이 곡은 상처를 겪은 두 사람이 다시 사랑을 선택하는 이야기를 담았다. 영국 보이밴드 원디렉션 출신의 팝 스타 제인(ZAYN)이 피처링으로 참여했다.