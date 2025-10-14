행안장관, 행안위 국감서 “대통령 특별 지시에 따라 집행”

[헤럴드경제=이태형 기자]윤호중 행정안전부 장관은 14일 “올해도 (캄보디아 경찰 주재관) 증원 요청이 있어서 적극 응할 계획”이라고 말했다.

윤 장관은 이날 국회 행정안전위원회 국정감사에 출석해 윤석열 정부 당시 공무원 정원 효율화 기조에 따라 캄보디아 주재관 증원 요청이 행안부에서 받아들여지지 않았다는 취지의 양부남 더불어민주당 의원의 지적에 이같이 답했다.

양 의원에 따르면 캄보디아 내 한국인 납치 감금 사건은 2023년 21건에서 작년 221건으로 10배 이상 급증했다. 올해는 상반기에만 213건으로 연말에는 400건이 넘을 것으로 예상됐다.

양 의원은 “통일교 부탁을 받아서 캄보디아의 공적개발원조(ODA)는 지원하면서 국민, 재외동포의 생명과 안전에 직결된 주재관 요청은 거절했다”고 지적했다.

이에 윤 장관은 “태국이나 필리핀, 베트남에 설치돼 있는 (경찰의) ‘코리안 데스크’를 캄보디아에도 설치해 우리 국민을 범죄로부터 지키라는 (대통령) 특별 지시가 있으셨고 거기에 따라서 집행하고 있다”고 덧붙였다.

코리안 데스크는 해외 현지에서 한인 대상범죄를 전담하는 경찰관을 말한다. 2012년 필리핀에 처음 설치돼 3명이 활동 중이다. 태국에도 한국 경찰관 2명이 파견돼 있다.