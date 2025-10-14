[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]국민의힘 대구시당위원장인 이인선 국회의원(대구 수성구을)은 13일 오후 국회에서 박주민 보건복지위원장을 만나 국립치의학연구원 입지 선정을 단독 지정이 아닌 ‘공모 방식’으로 추진해 달라고 공식 요청했다.

이 자리에는 박세호 대구시치과의사회 회장, 서귀용 대구시 의료산업과장 등이 함께 참석했다.

이들은 국립치의학연구원은 국가 치의학 연구개발의 핵심 기관인 만큼 공정하고 투명한 절차를 통해 입지가 결정돼야 한다는 입장을 전달했다.

국립치의학연구원은 2012년 처음 법안이 발의된 이후 12년간 국회와 치과계, 지자체의 지속적인 노력 끝에 2024년 1월 ‘보건의료기술진흥법 일부개정법률안’ 통과로 설립 근거가 마련됐다.

현재 보건복지부는 2024년 7월부터 한국보건산업진흥원에 의뢰해 ‘국립치의학연구원 설립 타당성 및 기본계획 수립 연구용역’을 진행 중이며 이달 중 최종 결과가 발표될 예정이다.

하지만 연구용역에는 입지선정 방식을 ‘공모’ 또는 ‘지정’ 중 어느 하나로 명시하지 않아 향후 지역 간 형평성과 공정성 논란이 발생할 가능성이 제기되고 있다.

대구시는 지난해 8월 ‘국립치의학연구원 유치추진단’을 구성한 이래 보건복지부에 공모 추진을 지속적으로 건의해 왔다.

이후 보건복지부 공모추진 건의(2024.3), 전국 4개 시·도 치과의사회 공동성명(2024.4), 전국 12개 치과대학·치과병원 지지선언(2024.5), 국회 포럼 개최(2024.9) 등 치과계와 지자체가 함께 ‘공정한 공모 절차’를 촉구하는 움직임을 이어왔다.

또 대구시는 올해 7월 ‘대구시 치의학산업 육성 및 지원에 관한 조례’를 제정하며 연구원 유치를 위한 제도적 기반을 공식화했다.

이인선 의원은 “대구시는 첨단의료복합단지, 경북대 치과대학, 지역 의료기기 기업 등 연구와 산업화 인프라를 모두 갖춘 국가적 최적의 도시”라며 “국립치의학연구원이 대구에 설립된다면 국가 치의학 기술의 글로벌 경쟁력 강화에 크게 기여할 것”이라고 말했다.

이어 “치의학 산업의 도약을 이끌 핵심 연구기관인 만큼 공정하고 투명한 공모 절차를 통해 국민 모두가 납득할 수 있는 입지 선정이 이뤄져야 한다”고 거듭 강조했다.

한편 보건복지부는 연구용역 결과를 토대로 오는 12월 기본방침 확정, 2026년 초 사업공고를 발표할 예정이다.