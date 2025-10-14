베선트 美재무 “주말 상당한 소통” “희토류는 중국 對 전세계의 문제” “이번주 유럽·印·亞 동맹국 회담” 中, 美선박 입항수수료 부과 시작

미국과 중국의 무역전쟁이 도널드 트럼프 미국 대통령의 유화 제스처로 확전 자제 움직임이 일고 있는 가운데, 스콧 베선트 미 재무장관은 “주말 사이에 미·중 간에 상당한 소통이 있었다”며 “트럼프 대통령이 한국 경주에서 시진핑 중국 국가주석과 만날 예정”이라고 13일(현지시간) 밝혔다. 중국의 희토류 수출 통제에 미국이 ‘대(對)중국 100% 추가 관세’ 맞불 조치로 충돌하며 미중 정상회담마저 무산될 수 있다는 우려가 뒤따랐지만, 양국이 다시 대화를 통해 타협점을 찾으려는 것으로 보인다.

베선트 장관은 이날 폭스비즈니스 인터뷰에서 “우리는 상당한 수준으로 (긴장을) 완화시켰다”며 “트럼프 대통령은 한국에서 시 주석을 만날 것이다. 나는 그 회담 일정이 여전히 이뤄질 것이라 생각한다”고 말했다. 그러면서 “트럼프 대통령은 ‘관세(대중국 100% 추가 관세)는 11월 1일 전까진 발효되지 않을 것’이라고 했다”고 전했다.

장관은 “지난 주말 (미중간에) 상당한 소통이 있었다”며 “양국 간에 다수의 실무급 회의가 열릴 것”이라고 말했다. 이날 중국 측에서도 “미국과 어제도 무역 실무회담을 가졌다”며 “대화로 이견을 관리해야 한다”는 뜻을 밝혔다.

아울러 중국 내에서도 조만간 미중 정상회담이 열릴 것이라는 기대가 확산하고 있다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 이날 보도했다. SCMP는 중국 당국이 전례 없는 ‘강 대 강’ 대응에 나선 가운데 미국의 기세가 다소 누그러진 걸 계기로 양국 정상의 회담 개최 여론이 조성되고 있다고 전했다. 관변학자인 상하이 푸단대 미국연구센터의 우신보 주임은 “미중 무역협상의 다음 라운드가 잘 진행된다면 시 주석과 트럼프 대통령 간 회담이 열릴 가능성이 높다”고 예상했다.

베선트 장관은 이번 주 세계은행(WB)·국제통화기금(IMF) 연차총회를 계기로 양측 실무진이 적극적으로 만날 것이라고 예고했다. 그는 중국의 희토류 수출 통제에 대해 “중국 대 전세계의 문제”라며 “중국은 자유세계 전체의 공급망과 산업 기반을 향해 바주카포를 겨눈 것이며, 우리는 이를 받아들이지 않을 것”이라고 말했다.

그는 “이미 동맹국들과 접촉했고, 이번 주 그들과 회담을 가질 예정”이라며 “유럽과 인도, 아시아의 민주주의 국가들로부터 상당한 지지를 얻어낼 것으로 기대한다”고 말했다. 그러면서 “중국이 이 문제 논의에 열려 있다고 생각한다”며 “만약 그렇지 않다면, 우리 측에서 사용할 수 있는 지렛대가 충분히 있다”고 말했다.

한편, 중국은 이날부터 미국의 중국선박 입항수수료 부과에 대응해 미국선박에 입항수수료를 부과하기 시작했다고 관영 중국중앙(CC)TV가 보도했다. 중국 교통운수부는 이날 발표한 ‘미국선박에 대한 선박특별입항료 부과시행 조치’에 따르면 미국 기업·단체·개인이 소유하거나 운영하는 선박, 미국 기업·단체·기업이 직간접적으로 25% 이상 지분을 보유한 기업 또는 조직이 소유·운영하는 선박, 미국 국기를 게양한 선박, 미국에서 건조된 선박에 수수료가 부과된다. 수수료 비용은 순t당 400위안(약 8만원)으로 책정됐다.

수수료는 2026년 4월 17일부터 순t당 640위안(약 12만7000원), 2027년 4월 17일부터는 880위안(약 17만5000원), 2028년 4월 17일부터는 1120위안(약 22만3000원) 등 순차적으로 오르게 된다.

교통운수부는 USTR의 조치가 “국제무역의 기본 원칙과 중미 해운협정을 심각하게 위반하는 것으로 양국 간 해상 무역에 심각한 손해를 끼쳤다”며 “미국 선박에 대한 특별 입항료 부과 결정은 중국 산업·기업의 합법적 권익과 국제 해운의 공정한 경쟁환경을 보호하기 위한 정당한 조치”라고 밝혔다. 김수한 기자