- 14일부터 산림청 숲나들e 통해 17개 구간, 244km 예약 가능

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 김인호)은 이달 15일부터 백패킹이 가능한 장거리 숲길인 ‘동서트레일’ 55구간 중 17개 구간인 244킬로미터(km)를 시범운영 한다고 밝혔다.

동서트레일은 충남도 태안군부터 경북도 울진군까지 총 55구간, 849킬로미터(km)로 지난 2023년 조성을 시작해 조성 3년 차인 현재 17개 구간 244킬로미터(km)를 조성 완료했다.

이번 시범 개통은 우리나라에 장거리 트레일 문화를 본격적으로 도입하는 역사적인 첫걸음으로, 해외 장거리 트레일처럼 걷고 머물며 체험할 수 있는 새로운 숲길 문화를 국민에게 선보이는 것이다.

특히, 동서트레일은 해외 사례를 단순히 모방하는 것이 아니라, 우리나라의 역사·문화·생활을 접목한 ‘K-장거리 트레일’로 농산어촌 마을에 활력을 불어넣고 지역주민들의 실질적인 소득 창출에도 기여할 전망이다.

산림청은 시범운영을 통해 이용자들의 다양한 의견을 수렴해 안전관리, 정보제공, 운영관리 체계를 보완하는 등 오는 2026년까지 숲길 조성을 완료하고, 오는 2027년에 전 구간을 개통할 예정이다. 전 구간 개통 이후에는 해외 관광객을 적극 유치해 세계인이 찾는 대한민국 대표 장거리 트레일로 발전시킨다는 계획이다.

동서트레일에서 백패킹 가능한 대피소를 사용하거나 출입이 제한된 52~55구간을 탐방할 경우에는 14일 10시부터 숲나들e 누리집 > 숲길 > 동서트레일)을 통해 사전 예약해야 한다.

김인호 산림청장은 “동서트레일은 단순히 숲길을 이어 걷는 것뿐 아니라 마을과 마을을 잇고, 지역과 사람을 잇는 매개체다”며 “2027년에는 세계 어디에 내놓아도 자랑스러운 대한민국의 장거리 트레일로 선보일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.