14일 국회 행안위 국정감사 출석 “‘5극 3특’ 지원해 지방 자생 발전 역량 확보”

[헤럴드경제=이태형 기자]윤호중 행정안전부 장관은 14일 “국가정보자원관리원 화재로 다수의 정보시스템에 장애가 발생한 사안을 엄중하게 받아들이고, 가능한 모든 역량을 총동원해 하루라도 빨리 장애가 복구될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

윤 장관은 이날 국회 행정안전위원회 국정감사 인사말에서 “국민 여러분께 큰 불편을 끼쳐드린 점에 대해 진심으로 송구하다는 말씀을 드린다”라며 이같이 밝혔다.

그는 이어 “화재 피해를 본 국가 정보시스템은 복구 여건과 대국민 파급효과 등을 고려해 최적의 방식으로 복구가 이뤄지도록 하는 한편 재발방지 대책, 시스템 관리체계 재설계 방안 등을 관계기관과 함께 마련하겠다”고 강조했다.

윤 장관은 지방 소멸위기 극복과 자생력 강화를 위해 재정사업과 지방세제 감면 등에서 비수도권 지역을 우대하겠다고 했다. 지방이 자생적 발전 역량을 갖출 수 있도록 ‘5극’ 초광역권과 ‘3특’의 특화성장을 지원하겠다고 밝혔다.

5극 초광역권은 수도권 일극체제를 벗어나 수도권·동남권·대경권·중부권·호남권을 국가균형발전의 거점으로 키워나가는 것을 말한다. 3특은 제주·강원·전북 등 3개 특별자치도를 의미한다.

그는 “실질적인 지방자치 구현을 위해 주민 참여와 선택권을 강화하고, ‘국가자치분권·균형성장회의’ 도입을 추진해 중앙과 지방정부 간 동반자적 관계를 공고하게 확립하겠다”고 말했다.

윤 장관은 또 안전중심 사회 초석을 마련하기 위해 ‘생명안전기본법’을 제정하고 국민 생명과 안전확보에 대한 국가의 기본적 책무를 정립해나가겠다고 밝혔다.

그는 “재난안전 산업과 기술을 육성하기 위한 생태계를 조성하고, 재난대응 조직과 인력을 확충하며 인센티브 확대도 적극 추진하겠다”고 말했다.

윤 장관은 “행정안전부는 국민의 행복과 안전을 지키는 부처로서 인공지능(AI) 민주정부, 자치발전과 균형성장, 국민안전, 사회통합이라는 주어진 책임과 역할을 다하기 위해 최선을 다하겠다”고 약속했다.