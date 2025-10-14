[헤럴드경제 = 서병기선임기자]피프티피프티가 다가오는 겨울 트웨니(공식 팬덤명)들과 특별한 시간을 보낸다.

걸그룹 피프티피프티(FIFTY FIFTY)는 오는 12월 5일과 6일 양일간 서울 예스24 원더로크홀에서 공식 팬미팅 ‘FIFTY FIFTY : Welcome to Tweny Party’를 개최한다.

이번 팬미팅은 피프티피프티가 데뷔 이후 처음으로 여는 공식 팬미팅인만큼, 개최 소식 공개와 동시에 팬들의 많은 관심이 쏟아졌다.

앞서 13일 공개된 포스터 속 피프티피프티가 트웨니에게 보내는 초대장이 그려져 있는 등 팬들의 설렘이 더욱 커진 가운데, 이번 팬미팅은 트웨니를 초대하는 특별한 파티 콘셉트로 꾸며질 계획이다.

특히 피프티피프티는 양일간의 팬미팅에서 각각 다른 분위기의 무대를 선보일 예정이어서 더욱 다채로운 매력을 만나볼 수 있을 것으로 기대감을 모은다. 나아가 멤버들은 팬들과 함께 즐길 수 있는 다양한 코너들도 마련, 더욱 알차고 특별한 시간이 될 전망이다.

피프티피프티는 내달 4일 신보 ‘투 머치 파트 원(Too Much Part 1.)’으로의 컴백과 함께 12월 공식 팬미팅 개최까지 연이어 기쁜 소식을 전하며 따뜻하고 풍성한 연말을 팬들과 함께 보낼 계획이다.

‘Love Tune’에 이어 ‘Day & Night’까지 연이어 글로벌 음악 시장에서 큰 호평을 받으며 성공적으로 활동을 이어온 피프티피프티는 현재 컴백 및 팬미팅 준비에 구슬땀을 흘리고 있다.

한편, 피프티피프티의 첫 공식 팬미팅 ‘FIFTY FIFTY : Welcome to Tweny Party’의 티켓 판매는 오는 17일 오후 6시 인터넷 예매 사이트 예스24 티켓을 통해 단독 오픈될 예정이다.