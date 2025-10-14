금융사기 예방 교육 등 지원

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나은행은 인천광역시와 ‘인천 외국인 컬처뱅크(문화은행)’ 공동 운영을 위한 업무협약을 맺었다고 14일 밝혔다.

이번 협약은 인천에 거주하는 외국인이 금융과 문화를 매개로 지역사회 구성원으로 함께 어울리며 자립할 수 있는 거점을 제공하기 위해 마련됐다.

우선 하나은행은 ▷금융사기 예방 교육 ▷외국인 전용 디지털 금융 현장실습 교육 ▷맞춤형 금융서비스 등을 통해 외국인들이 쉽게 국내 금융서비스를 이해하고 활용할 수 있도록 지원한다.

아울러 인천시, 운영기관 등과 협력해 ▷단계별 한국어교육을 통한 정착 및 취업 지원 ▷다국적 동아리 등 커뮤니티 활동 지원 ▷한국 정서·생활문화 교육 ▷다양한 문화 체험 행사를 함께 추진한다.

이번 거점은 하나은행 남동산단 금융센터 지점에 조성한다. 산업단지 외국인 근로자들이 쉽게 이용할 수 있도록 했다. 일요영업점 운영을 통해 평일 방문이 어려운 외국인 근로자가 편리하게 금융서비스를 이용할 수 있도록 접근성을 높였다.

이호성 하나은행장은 “인천 외국인 컬처뱅크를 통해 외국인 주민들이 지역사회 구성원으로 빠르게 자리잡을 수 있도록 지원하겠다”며 “금융·문화·지역 커뮤니티를 아우르는 선도적인 은행이 되겠다”고 말했다.