액침냉각·직접액체 냉각유 모두 진출 “에너지 효율화 노력 지속”

[헤럴드경제=박혜원 기자] GS칼텍스가 데이터센터용 직접액체냉각유체를 출시했다고 14일 밝혔다. 이로써 GS칼텍스는 액침냉각과 직접액체 방식 액체냉각유 제품을 모두 보유하게 됐다.

GS칼텍스가 이번에 개발한 직접액체냉각유체 ‘Kixx DLC Fluid PG25’는 화장품 원료의 일종인 프로필렌글라이콜(Propylene Glycol)과 부식 방지 기능이 우수한 유기산(Organic Acid Technology) 첨가제를 활용해 인체와 환경에 미치는 영향을 최소화했다.

액침냉각과 함께 주목받고 있는 직접액체냉각은 중앙처리장치(CPU)나 그래픽처리장치(GPU) 같은 고발열 전자부품에 냉각판을 부착하고 그 안으로 직접액체냉각유체를 순환시켜 냉각하는 기술이다. 특히 직접액체냉각은 서버 발열량이 특히 높은 CPU나 GPU에서 국소적 냉각에 효과가 커 사용자가 이용 범위를 선택할 수 있다.

GS칼텍스는 액체냉각 기술을 통해 국내외 데이터센터 생태계 기업들과 협력하고 있다. 지난 2023년 국내 최초의 액침냉각유 ‘Kixx Immersion Fluid S’를 출시한 이후 지난해 삼성SDS 데이터센터, 올해 LG유플러스 평촌 데이터센터에 공급하고 있다. 또 미국에 본사를 둔 슈퍼마이크로컴퓨터와는 대전 기술연구소 내 액침냉각 시스템을 구축해 AI 서버 대상 기술 평가를 진행 중이다.

지난달에는 GS건설·SDT와 데이터센터 액침냉각 기술 개발을 위한 업무협약을 체결, 데이터센터 에너지 사용량 저감을 위한 기술 개발 및 실증을 추진하고 있다. GS칼텍스가 액침냉각유와 기술 솔루션을 제공하면 GS건설은 액침냉각시스템 도입을 고려해 데이터센터 기술을 개발하는 방식이다. SDT는 액침냉각 시스템 ‘아쿠아랙(AquaRack)’을 공급해 실증 데이터를 확보한다.

GS칼텍스 관계자는 “액침냉각유 기술 개발, 제품 실증, 시장 확대를 위해 국내외 데이터센터 산업 생태계 내 기업들과 협력을 진행하고 있다”며 “향후 직접액체냉각유체와 액침냉각유 등 액체냉각 제품을 활용하여 데이터센터를 비롯한 다양한 고객사들과 협력해 에너지 효율화를 위한 노력을 지속해 나가겠다“고 밝혔다.