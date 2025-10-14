[헤럴드경제=전새날 기자] 롯데마트가 명절 연휴 이후 장바구니 물가 안정을 위해 오는 16일부터 22일까지 ‘슈퍼 세이브 위크’를 진행한다.

롯데마트는 채소팀 상품기획자(MD)가 산지와 사전에 협의해 가격을 내린 ‘끝장 채소’ 품목으로 감자와 상추, 애호박을 선정했다. 감자는 16~22일 100g당 299원, 상추는 16~18일 한 봉에 990원, 애호박은 16~19일 개당 1290원에 준비했다.

제철 농수산물도 합리적인 가격에 선보인다. 올해 처음 출하된 햇굴(150g)은 3990원, 자연산 방어회(300g)는 2만4900원이다. 모양이나 외관상 흠집이 있어도 품질에 차이가 없는 ‘상생 사과대추’와 ‘상생 단감’도 저렴하게 판매한다.

김장철을 앞두고 절임배추 사전예약 판매도 진행한다. 절임배추(7㎏)와 김장양념(2㎏)을 함께 구성한 ‘해남 절임배추 간편 키트’는 약 4만원에 구매할 수 있다.

명절 직후 늘어나는 청소용품 수요를 반영해 세제 등을 최대 반값에 판매하는 ‘리빙플렉스’ 행사도 병행한다. 실제 지난해 추석 당일을 포함한 2주간 청소용품 및 주방세제 매출은 전월 동기 대비 약 25% 가량 증가했다.

심영준 롯데마트·슈퍼 커머스마케팅 팀장은 “명절 이후 가계 부담을 덜어주고자 고객 선호도가 높은 상품을 엄선해 대규모 할인 행사를 마련했다”고 말했다.