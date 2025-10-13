우주·항공·AI·자율 대상 3개사 선정 사업화 상금 및 산학연관 연계 지원

[헤럴드경제=고은결 기자] 한국항공우주산업(KAI)는 ‘2025 K-Aerospace 오픈 이노베이션’에 공동 주관기관이자 수요기업으로 참여해 딥테크 기업과 기술협력에 나선다고 13일 밝혔다.

우주항공청이 주최하고, KAI, 연구개발특구진흥재단, 한국항공우주 연구원, 진주강소특구(경상대학교)가 주관하는 오픈 이노베이션은 기업의 수요 분야에 대한 기술 아이디어를 공모 후 수상자들에게 기술 실증 지원, 공동 개발, 투자 등을 지원하는 프로그램이다.

오픈 이노베이션은 13일부터 다음날 5일까지 진행되며, 모집 대상은 수요 기업인 KAI와 협업을 희망하는 기업이다. ▷우주 ▷항공 ▷인공지능(AI) ▷자율 제안으로 총 4개 분야에서 서류 및 발표평가를 거쳐 총 3개사를 선정할 예정이다.

최종 선정기업에는 우주항공청장상, 특구재단 이사장상, KAI 대표이사상이 수여되며, 총 3000만원 규모의 KAI 사업화 자금이 지원된다. 선정기업은 KAI의 분야별 전담부서와 매칭을 통해 공동연구개발 및 기술협력 기회를 모색할 수 있으며, 전략적 투자 검토도 병행될 예정이다.

또한 ▷우주항공청 주관의 글로벌 네트워킹 및 국제행사 초청 ▷해외 엑셀러레이터 프로그램 참여 지원 ▷특구재단 특구육성사업 및 특구펀드 투자 연계 ▷한국항공우주연구원의 패밀리 기업 선정 우대 및 애로기술 해결지원 ▷진주강소특구(경상국립대)의 경영 컨설팅 및 대중소 Meet-up 프로그램 참여 등 주관기관의 지원 사업을 활용한 다양한 후속성장 기회를 제공받을 예정이다.

차재병 KAI 대표이사는 “국내 최초로 항공우주 분야의 전문기관들이 다수 참여하고 협업하는 오픈 이노베이션 프로그램에 KAI가 수요기업으로 함께하게 된 것은 매우 의미가 크다”며 “KAI는 이번 프로그램을 지속 가능한 형태로 발전시켜, 항공우주 분야의 기술 문화를 개방과 협력 중심으로 전환하고 국내 항공우주산업 생태계의 성장을 선도하는 역할을 더욱 강화할 계획이다”라고 말했다.