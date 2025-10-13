스타일링은 ‘NDY’…에이피알, 6년 연속 아육대 후원

[헤럴드경제=전새날 기자] 글로벌 뷰티 기업 에이피알의 패션 브랜드 NDY(엔디와이)는 MBC 추석 특집 ‘2025 아이돌스타 선수권대회’ 공식 후원사로 참여했다고 13일 밝혔다.

‘아육대’는 K-팝 무대에서 활약하는 아이돌이 다양한 스포츠 종목에서 실력을 겨루는 명절 예능 프로그램이다. NDY는 브랜드명 변경 전인 지난 2019년 첫 공식 후원을 시작으로 6년 연속 아육대에 함께하고 있다.

NDY는 아육대에 트랙 세트 2종과 티셔츠, 유니폼 등 다양한 의상을 후원했다. 특히 NDY를 대표하는 트랙 세트는 다양한 색감, 여유로운 실루엣, 트렌디한 디테일로 실용성과 스타일을 모두 갖춘 것이 특징이다. 클래식 NY 트랙 세트는 목 부분과 소매, 밑단 등에 조화로운 배색이 적용돼 세련된 분위기를 풍긴다. 미니멀 자카드 테잎 트랙 세트는 카라넥과 테잎 디테일로 경쾌하지만 고급스러운 스타일링을 할 수 있다.

이번 아육대에 참여한 아이돌 스타들은 NDY와 함께 육상, 씨름, 권총사격 등 다양한 스포츠에 도전했다. 특히 메인 착장이었던 NDY 트랙 세트는 특유의 화사한 색감이 돋보였다. 다양한 움직임에도 편안한 핏을 보여주고, 출연진마다 NDY 의상을 활용한 스타일링으로 개성을 뽐내며 ‘정의되지 않는 자유로움’을 지향하는 NDY의 정체성도 잘 드러냈다는 평가다.

에이피알 관계자는 “이번 아육대는 NDY의 새로운 브랜드 정체성을 알리고 소비자 접점도 강화할 수 있는 효과적인 무대였다”라며 “앞으로도 다양한 협업과 마케팅 활동을 이어가며 브랜드 인지도를 확장할 것”이라고 말했다.