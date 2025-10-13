일평균 4000명 신규 이용 이용자 4명 중 1명 가족 동시 참여

[헤럴드경제=유혜림 기자] 카카오뱅크의 ‘우리아이통장·우리아이적금’의 이용자 수가 10만명을 돌파했다.

13일 카카오뱅크는 지난달 15일 출시한 ‘우리아이통장’과 ‘우리아이적금’에 하루 평균 4000명의 고객이 꾸준히 가입하면서 이같은 성과를 냈다고 밝혔다. 해당 상품은 부모가 미성년 자녀 명의로 개설 가능하고 관리까지 할 수 있다는 게 장점이다.

예컨대, 아버지가 ‘우리아이통장’을 개설하면 어머니에게 초대 링크를 보내 함께 자녀 계좌에 참여할 수 있다. 자녀가 본인 명의의 휴대폰을 가지고 있다면 직접 계좌를 확인하는 것도 가능하다. 실제로 이용자 4명 중 1명은 가족과 함께 이 서비스를 사용 중인 것으로 나타났다.

입출금 시 남길 수 있는 메시지 기능은 소셜미디어(SNS)를 중심으로 좋은 반응을 얻고 있다. 부모가 “첫 걸음마 한 날”, “첫 번째 세뱃돈” 같은 메시지와 이모지를 남기면 자녀가 이를 확인하고 ‘좋아요’로 반응할 수 있다.

실제로 명절 연휴 기간에는 “삼촌 추석 세뱃돈”, “할머니 감사해요” 등 고객들이 남긴 메시지가 SNS에 회자되기도 했다. 일부 고객은 자녀의 성장 기록을 남기기 위해 매일 소액 저축을 활용하는 등 다양한 방식으로 서비스를 즐기고 있는 것으로 나타났다.

또한, ‘우리아이통장’ 가입 고객 2명 중 1명은 ‘우리아이적금’에도 함께 가입했다. ‘우리아이적금’은 기본금리 연 3%에 자동이체를 설정하면 추가 4%포인트를 더해 최고 연 7%의 금리를 받을 수 있다.

출시 기념으로 진행 중인 ‘우리아이 사랑 먹이기’ 이벤트도 인기다. 간단한 미션 참여를 통해 점수를 획득하면 최대 1만2000원의 캐시백을 ‘우리아이통장’으로 받을 수 있어 재미와 혜택을 누릴 수 있다.

카카오뱅크는 “부모가 자녀의 금융자산을 함께 관리하고, 동시에 자녀에게 사랑과 추억을 전할 수 있도록 기획한 부분이 큰 인기를 얻고 있는 것 같다”며 “앞으로도 다양한 연령층에 맞춰 편리한 금융 서비스를 선보일 계획”이라고 말했다.