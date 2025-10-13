사전 방문 예약자 1만명··신규 회원 전월比 2.7배 늘어

[헤럴드경제=전새날 기자] 무신사는 일본에서 열린 ‘무신사 도쿄 팝업 스토어 2025’가 초반 흥행에 성공하며 K-패션에 대한 높은 관심도를 입증했다고 13일 밝혔다.

오픈일인 3일부터 9일까지 현장을 다녀간 누적 방문객은 2만명을 돌파했다. 사전 방문 예약자는 1만명을 넘어섰다. 팝업 스토어는 시부야 중심지의 미디어 디파트먼트 도쿄에서 오는 26일까지 운영한다.

주목도가 가장 높았던 곳은 1층에 마련된 ‘무신사를 만나다’였다. 스니커즈 커뮤니티로 출발해 한국 대표 패션 기업으로 성장한 무신사의 성장 스토리를 소개했다.

특히 무신사의 시그니처 콘텐츠인 거리 패션 사진을 2009년부터 연도별로 정리해 한국 패션 트렌드의 변화를 보여준 ‘스냅 아카이브 존’이 큰 호응을 얻었다. 성수, 한남, 강남, 홍대, 명동 등 서울 주요 명소의 분위기를 패션으로 재현한 ‘스타일링 존’ 앞에서 인증샷을 찍는 방문객도 많았다.

한국에서 주목받는 80여 개 브랜드를 소개하는 2·3층 공간도 눈길을 끌었다. 13개 브랜드는 무신사 도쿄 팝업 스토어를 통해 일본 오프라인 시장에 처음으로 진출해 일본 고객을 만났다.

서울의 주요 관광지를 패션 스타일로 풀어낸 온라인 기획전 ‘디깅 서울(Digging Seoul)’도 운영했다. 팝업 방문객의 64%가 글로벌 스토어에서 파트너 브랜드의 상품 후기와 정보를 탐색했다. 일본 지역 글로벌 스토어 신규 회원 수는 전월 동기 대비 2.7배 증가했다.

무신사 관계자는 “첫날부터 시부야 팝업 현장에 긴 대기 행렬이 이어지는 등 K-패션에 대한 일본 고객들의 높은 수요와 열기를 확인할 수 있었다”고 말했다.