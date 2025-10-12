[헤럴드경제=민성기 기자] 고민정 더불어민주당 의원이 국민의힘의 ‘중국인 3대 쇼핑 방지법’ 추진에 대해 “극우에서 혐중으로 올라탔다”며 비판의 목소리를 높였다.

고 의원은 11일 자신의 페이스북에 “정통보수의 중심을 잡아줘야 할 중진의원도, 팩트의 중요성을 생명으로 여기는 언론인 출신 의원조차도 지지층 호소를 위해서라면 물불 가리지 않는 모습”이라며 이같이 밝혔다.

고 의원은 그러면서 “마치 혐오 중독에 빠진 사람들 같다”고 비판했다.

고 의원은 국민의힘이 중국인의 의료·선거·부동산 등 ‘3대 쇼핑’ 방지법을 당론으로 추진하겠다는 내용이 담긴 기사링크도 함께 공유했다.

국민의힘이 “내년 6월 지방선거를 앞두고 극우 유튜버 등을 중심으로 확산하고 있는 ‘혐중’ 정서를 자극하며 강성 지지층 결집에 나선 것”이라고 해석한 내용의 기사다.

지난 10일 국민의힘 김은혜(성남 분당을) 원내정책수석부대표는 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 ‘중국인 3대쇼핑 방지 3법’을 당론으로 추진하겠다고 밝혔다.

김 부대표는 “우리 땅을 밟는 중국인은 제도의 빈틈을 파고들어 의료쇼핑, 선거쇼핑, 부동산쇼핑 이른바 3대 쇼핑 중인데 바로잡아야 할 국민 역차별”이라고 당론 추진 배경을 설명했다.

그는 그러면서 “반중시위는 혐오라고 호들갑 떨면서 정작 반미시위는 모른 척하는 정부 행태를 보면 ‘안미경중(안보는 미국, 경제는 중국)은 끝났다’는 이재명 대통령 발언이 거짓말이라고 느끼게 된다”며 비판했다.