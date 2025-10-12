[헤럴드경제= 박영훈 기자] 미용실에서 머리를 감을 때 목을 과도하게 젖히는 행동이 뇌졸중을 유발할 수 있다는 충격적 연구 결과가 나왔다.

이 현상은 ‘미용실 뇌졸중 증후군(BPSS)’이라고 불리며, 샴푸대에서 머리를 뒤로 젖히는 자세가 주요 원인으로 지목됐다.

최근 ‘응급의학 저널(Emergency Medicine Journal)’에 실린 논문은 이른바 ‘미용실 뇌졸중 증후군(BPSS)’의 실제 사례를 분석했다.

논문에 따르면 지난 48년 동안 전 세계에서 보고된 BPSS 사례는 총 54건이다. 이 가운데 42건은 미용실, 8건은 치과, 4건은 기타 상황에서 발생했다. 특히 BPSS 환자의 약 80%가 미용실을 자주 가는 여성이었다.

연구진은 “BPSS는 신경학적 응급 질환 중에서도 독특한 형태로 미용실에서 머리를 감을 때의 ‘과도한 목 과신전’이 핵심 유발 요인”이라고 밝혔다.

과신전이란 관절이 정상적인 가동 범위를 넘어 과도하게 뒤로 젖혀지는 현상을 의미한다. 이러한 자세가 뇌에 혈액을 공급하는 척추동맥을 압박하거나 손상시켜 뇌졸중을 유발할 수 있다는 것이 연구진의 설명이다.

특히 머리를 감기 위해 고개를 뒤로 젖히면, 목 뒤쪽의 척추동맥이나 옆쪽의 경동맥이 손상될 수 있다. 이때 혈관 내벽이 찢어지는 ‘동맥 박리’가 발생하고, 이 부위에 생긴 혈전이 뇌로 이동하면서 뇌졸중을 일으킬 수 있다는 게 전문가들의 설명이다.

실제 미국 캘리포니아에 거주하는 엘리자베스는 2014년 미용실에서 머리를 감은 뒤 2주 후 심각한 신경학적 증상을 겪었다. 그녀는 결국 경부 동맥 박리 진단을 받았으며, 현재까지 보행 장애·시야 장애·왼손 마비 등 장기적인 후유증을 겪고 있다.

BPSS의 주요 증상으로는 어지럼증, 시야 흐림, 균형 상실, 두통, 메스꺼움, 구음 장애, 신체 한쪽의 갑작스러운 마비나 쇠약 등이 꼽힌다.

전문의들은 “이 증상이 미용실 이용 후 수시간~수일 내에 나타난다면 즉시 신경과 진료를 받아야 한다”고 조언한다.

‘미용실 뇌졸중 증후군’이라는 용어는 1993년 뉴욕의 한 신경과 의사가 5건의 유사 사례를 보고하면서 처음 등장했다. 이후 전 세계적으로 꾸준히 사례가 보고되며 그 위험성이 주목받고 있다. 그 심각성 때문에 일부 미국 주에서는 안전 예방 조치를 의무화하고 있다.

미국 신경과 전문의 제레미 리프(Jeremy Leef)는 “가능하다면 머리를 세운 상태에서 감는 방식이 BPSS를 예방하는 가장 간단하고 효과적인 방법”이라고 강조했다.