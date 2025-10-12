트럼프식 협상 스타일은 ‘압박·주도권·집요함’ BBC “매우 비전통적 방식으로 전통적 결과” “바이든도 했을 방식…동맹들 지지와도 닿아” “아이비리그 교육과 달라도 현실적 효과 있어” 맏사위 쿠슈너·토니 블레어 전 총리 역할도 주목

[헤럴드경제=김수한 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 가자지구 전쟁의 1단계 휴전 합의를 끌어내는 과정에서도 특유의 ‘트럼프식’ 협상 기술을 고스란히 드러냈다는 평가가 나온다.

트럼프 대통령의 전략은 크게 불안감을 활용한 압박 극대화, 디테일이 생략된 메시지를 통한 주도권 확보, 상대의 취약한 상황을 파고드는 집요함 등으로 요약된다.

이번 합의 중재 과정에서도 그는 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스, 주변 아랍국들을 회유·압박하며 협상판을 자신의 페이스대로 이끌었다는 분석이다.

9일(현지시간) 영국 BBC 방송은 “트럼프 대통령이 독특한 방식으로 교착된 협상을 풀어냈다”며 이번 협상에서 드러난 그의 스타일을 분석했다.

BBC는 트럼프 대통령이 지난 2월 가자지구 개발 및 주민 이주라는 ‘충격적인 제안’을 내놓으며 두 번째 임기를 시작했지만, 결국 당사자와 주변국이 수긍할만한 평화 구상을 토대로 합의를 타결했다고 평가했다.

그러면서 허세나 과장된 발언으로 시작된 그의 협상은 “결국 더 전통적인 방식으로 발전했다”며 그의 평화 구상은 전임 조 바이든 대통령이 타결했을 법하고 동맹국이 오랫동안 지지해온 것과 크게 다르지 않았다고 분석했다.

BBC는 “과정은 어지러웠지만, 트럼프 대통령은 매우 비전통적인 방식으로 전통적인 결과를 끌어냈다”며 “이것이 아이비리그 대학에서 가르치는 외교 방식과는 다를 수 있지만 적어도 이 사례, 이 순간에 한해서는 효과가 입증됐다”고 평가했다.

외신들은 지난 달 9일 발생한 이스라엘의 카타르 공습이 휴전 협상의 흐름을 바꾸는 주요 분수령이 됐다는 분석도 내놨다.

당시 카타르에 머무는 하마스 인사들을 표적 공습한 이스라엘을 향해 카타르는 물론 주변 아랍국들은 크게 반발했다. 협상 중재국인 카타르를 군사 작전의 무대로 삼았다는 분노와 함께 ‘언제든 이스라엘의 군사 표적이 될 수 있다’는 우려가 뒤섞인 반응이었다.

트럼프 대통령은 이런 상황을 적극 활용했다. 아랍국들이 느끼는 안보 위협을 파고드는 동시에 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에 대한 압박을 높였다.

그는 지난 달 23일 유엔총회 참석차 뉴욕을 방문한 아랍에미리트(UAE), 카타르, 이집트, 요르단, 튀르키예 등 국가 지도자들과 비공개 회동하고 20개 조항으로 이뤄진 자신의 평화 구상을 설명했다.

이어 지난 달 29일에는 백악관에서 네타냐후 총리와도 회담했다. 특히 이 자리에서 그는 네타냐후 총리가 셰이크 무함마드 빈 압둘라흐만 알사니 카타르 총리에게 전화를 걸어 사과하도록 했다.

트럼프 대통령 특유의 ‘밀어붙이기’가 없었다면 합의가 어려웠을 것이란 분석도 나온다.

지난 3일 하마스가 이스라엘 인질은 석방하되 추가 협상이 필요하다는 일부 유보적인 답변을 내놓았음에도 트럼프 대통령이 즉시 이를 ‘합의 수용’이라고 포장한 점에 주목한 분석이다.

당시 트럼프 대통령은 소셜미디어에 “하마스가 발표한 성명에 따르면, 나는 그들이 영구적 평화를 위한 준비가 됐다고 믿는다”고 적었다.

AP 통신은 “하마스의 반응은 분명히 ‘알겠다, 그런데…’라는 것이었고, 미국과 이스라엘은 이를 거부로 받아들이며 하마스를 비난할 수도 있었다”면서 “트럼프 대통령은 그렇게 하지 않았다”고 분석했다.

프랑스24 역시 “트럼프 대통령은 디테일을 따지는 데 매달리기보다는 이스라엘과 하마스, 중재자들이 신속하게 합의를 타결하도록 압박했다”고 풀이했다.

미 경제지 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 트럼프 대통령의 합의 선언 와중에도 실무 선에선 여전히 해결되지 않은 실질적인 세부 쟁점이 남아있었다고 한다.

하지만 트럼프 대통령은 자신에게 그 누구도 토를 달지 못할 것이고, 실무 정책가들이 어떻게든 방법을 강구할 것이란 계산 하에 합의를 선언했다는 것이다.

WSJ는 트럼프 대통령이 ‘승리’를 먼저 선언한 뒤 다른 이들에게 이를 현실화하기 위한 세부사항 충족을 압박하는 통상적이지 않은 전략을 구사했다며 이는 외교관들이 먼저 막후에서 이견을 해소한 뒤 지도자들이 합의를 발표하는 전통적인 방식을 완전히 뒤집었다고 평가했다.

한 미국 당국자는 WSJ에 이날도 합의 세부사항을 마무리하고 미비점을 보완하는 데 집중하고 있다며 “일을 그르칠 수 있는 길들은 아직 여전히 많다”고 설명했다.

외신은 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너와 토니 블레어 전 영국 총리의 막후 역할에도 주목했다. 특히 이들은 가자 주민을 강제로 이주시키거나 이스라엘이 가자지구를 통치하도록 해선 안 된다는 점을 강조한 것으로 알려졌다.

영국 일간 가디언은 “쿠슈너와 블레어의 도움으로 트럼프 대통령은 두 가지 핵심사안에 대한 입장을 바꾸도록 설득됐다”고 전했다.