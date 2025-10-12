IUCN 고위급 회담 참석 및 나이지리아 크로스리버주와 MOU 체결

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 아랍에미리트 아부다비에서 열린 세계자연보전총회(WCC)에 참가한 순천시가 세계자연보전연맹(IUCN) 고위급 회담에 참석해 국제사회와 교류를 확대하며 생태도시로서의 위상을 높이고 있다.

12일 순천시에 따르면 10일(현지 시각) IUCN 고위급 회담에 초청돼 ‘정책과 자본의 관심이 다른 곳으로 향하는 시대에 자연과 그 관리자들은 기후 위기의 격차를 어떻게 메울 것인가?’라는 주제의 토론회에 참석했다.

이 자리에서 순천시는 세계 각국의 정부 관계자, 과학자, 지방정부 대표들과 함께 기후 위기 대응 방안과 생태 회복을 위한 글로벌 협력 방안 등을 논의했다.

국내 대표 ‘생태도시’로 꼽히는 순천시는 순천만습지 복원 사례와 흑두루미 보호를 위한 전봇대 철거, 국가정원 및 오천그린광장 조성 사례 등을 소개하며 순천이 자연기반 해법(NbS)을 실천한 대표 도시임을 강조했다.

순천시는 IUCN 신규 회원 도시로서 참석자들로부터 축하를 받았으며 IUCN 라잔 칼리파 알 무라바크 회장, 그레텔 아길라르 사무총장 등과 소통하며 향후 협력 및 국제 교류 확대에 대해 논의했다.

노관규 시장은 “지방정부의 생태 리더십이 글로벌 목표와 연결될 수 있음을 보여주었다”면서 “앞으로 IUCN과의 협력 등 국제적 역할을 통해 순천의 비전이 세계의 의제가 되도록 하겠다”고 말했다.

순천시는 이 기간 나이지리아 크로스리버주와 ‘생태문명 전환 및 지속 가능한 발전을 위한 양해각서(MOU)’도 체결하고 산림·습지 보전, 기후 적응, 시민 참여형 생태문화 프로그램 등 아시아-아프리카 지방정부 간 생태 협력 모델을 구축했다.