트럼프 이민정책 비판 가수 배드 버니 2026년 슈퍼볼 하프타임쇼 공연자 선정에 보수 진영 반발...‘맞불 공연’ 기획까지

[헤럴드경제=도현정 기자]라틴계 팝스타 배드 버니(BAD BUNNY)의 슈퍼볼 하프타임쇼를 두고 미국 보수 진영이 반발하고 있다. 트럼프에 날을 세웠던 가수가 미국 최대 규모의 행사에서 공연하는 것이 못마땅하다는 것이다. 급기야 슈퍼볼 하프타임쇼에 맞설 ‘맞불 공연’까지 기획하고 나섰다.

성향, 출신, 정치색...모든게 ‘트럼프 상극’인 슈퍼스타

미국 프로 미식축구 리그(NFL)은 2026년 2월 열리는 슈퍼볼 하프타임쇼의 헤드라이너(대표 출연자)로 배드 버니를 선정했다. 배드 버니는 그래미 시상식에서 3회, 라틴 그래미에서 12회 수상한 슈퍼스타다. 현 시점 라틴계 팝 가수 중 가장 두터운 팬층을 보유했다는 평을 받는다. 스포티파이 등 음원 스트리밍 실적을 보면 영어권에서도 드레이크, 테일러 스위프트 등과 더불어 상위권에 올라있고, 비영어권까지 합산하면 압도적인 1위다.

출신부터 성향, 정치적 지향점 등 모든 면에서 트럼프 미국 대통령과는 대척점에 있는 인물이기도 하다. 올해 이민세관단속국(ICE)이 그의 콘서트장을 단속 장소로 삼을 가능성이 있어 미국에서는 공연하지 않겠다는 말을 할 정도로, 트럼프 대통령과 그의 강경한 이민 정책에 대해 수차례 비판적인 목소리를 냈다. 지난해 대선에서는 민주당 후보인 카멀라 해리스를 공개 지지하기도 했다.

배드 버니가 하프타임쇼를 맡게 되자 마가(MAGA) 등 미국 내 극우 진영은 반발하고 나섰다. 배드 버니를 일컬어 “엄청난 트럼프 혐오자”라며 그의 비판 이력을 문제 삼았다. 그의 법적 지위에 의문을 제기하며 미국인이 아니라는 주장을 하기도 했다. 배드 버니는 미국령인 푸에르토리코 출신으로, 미국 시민권을 인정받고 있다.

기어이 ‘맞불 공연’ 구상...“영어로 된 모든 것”으로 배드 버니 겨냥

보수 진영의 반발은 ‘맞불 공연’으로 번졌다. 찰리 커크가 설립한 보수 단체인 터닝 포인트 USA는 지난 9일(현지시간) 엑스(옛 트위터)에 슈퍼볼 하프타임쇼에 대한 대안 공연으로 ‘전미 하프타임쇼(The All American Halftime Show)’를 주최할 것이라 발표했다.

터닝 포인트 USA는 이 쇼에 대해 “신앙, 가족, 자유를 기념할 것”이라 밝혔다. 홈페이지를 통해 어떤 장르의 음악으로 공연을 꾸리면 좋을 지도 묻고 있다. 선택지는 주로 스페인어로 된 가사를 쓰는 배드 버니를 겨냥한 듯 “영어로 된 모든 것”이라 주어졌다.

이 같은 구상에 보수 진영은 구미에 맞는 가수 등을 추천하고 나섰다. 우익 논객인 잭 포소빅은 록 밴드 크리드와 함께 터닝 포인트 USA에 ‘맞불 공연’ 주최를 처음 제안했다. 공화당의 마이크 존슨 하원의장은 슈퍼볼 하프타임쇼 같은 대규모 행사에서는 리 그린우드 같은 아티스트가 대표 출연자가 되어야 한다고 주장했다. 리 그린우드는 트럼프 출연 행사에서 퇴장 음악으로 자주 사용되는 ‘God Bless the USA’라는 노래로 유명한 컨트리 가수다. 공화당이 사랑하는 가수라 할 수 있다.

비판에도 아랑곳않는 NFL...트럼프는 조심스런 언급

NFL은 보수 진영의 반발에 아랑곳않는 모습이다. 외신들은 NFL이 보수 진영의 비판에 익숙하다고 평가했다. 트럼프 1기 집권 당시인 지난 2016년 국가 연주 중 무릎꿇기 사건으로 정치권과 부딪혔던 경험이 있어서다. 당시 NFL 쿼터백 콜린 캐퍼닉이 인종차별에 항의하기 위해 경기 전 국가가 연주될 때 무릎을 끓었고, 이후 많은 선수들이 뒤따랐다. 이에 정치권은 NFL 구단주들에게 해당 선수들을 해고하라 요구했고, 팬들에게는 리그 보이콧(참관 거부)을 촉구했다. NFL은 결국 국가 연주 동안 무릎을 꿇은 선수들을 라커룸에 머물게 했다. 그러나 리그 전체 보이콧은 없었고, 여전히 미국인들이 가장 사랑하는 스포츠 자리를 지키고 있다. 올해 슈퍼볼 경기는 미국에서 1억2770만 명에 달하는 시청자를 기록했다.

주변의 거센 반발에도 불구하고 트럼프는 조심스런 입장이다. 지난 6일(현지시간) 뉴스맥스의 그렉 켈리와의 인터뷰에서 트럼프 대통령은 배드 버니를 이유로 리그를 보이콧해야 하는지에 대한 질문을 교묘히 피했다. 트럼프는 “나는 그(배드 버니)가 누군지 모르고, 왜 그들이 그렇게(보이콧) 하는지도 모르겠다”고 말했다.

미국내 최고 인기 스포츠라는 위상이 트럼프로 하여금 NFL에 조심스런 접근을 하게 한다는 분석도 나온다. 트럼프 대통령은 지난 2월 NFL 시즌 챔피언을 가리는 제59회 슈퍼볼 경기에 현직 대통령으로서는 처음으로 직접 참석해 관람했다. 당시 그는 하프타임쇼에 앞서 “스포츠는 미국을 하나로 묶는 중요한 요소”라 언급하기도 했다.