[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]성남문화재단(대표 윤정국)은 2025 창제작 프로젝트 연극 ‘바람 불어 별이 흔들릴 때’를 오는 24일부터 26일까지 성남아트센터 앙상블시어터 무대에 올린다.

이번 작품은 삶의 다양한 상처를 안고 살아가는 인물들이 ‘노인’이라는 존재를 통해 서로의 존재 가치를 되새기며 상처를 치유하는 여정을 담아낸다. ‘존재 그 자체만으로도 빛나는 별’이라는 메시지를 통해, 관객들에게 따뜻한 위로와 깊은 울림을 전하는 연극이다.

사고로 장애를 얻은 남편을 간호하며 점점 지쳐가는 아내, 히말라야에서 연인을 잃고 돌아온 천문학자, 사기 누명을 쓰고 해고 위기에 처한 보험설계사 등 서로 다른 상처를 지닌 인물들은 ‘노인’을 통해 진심으로 연결되면서 다시 삶의 의미를 회복해 나간다. 작품 속 ‘노인’의 대사인 “별은 당신 가슴에도 있다”는 무대를 지켜보는 관객들의 마음에도 깊은 위로로 다가온다.

‘노인’ 역은 베테랑 배우 김명국이 맡아 깊이 있고 섬세한 연기를 선보이며, 오디션을 통해 선발된 배우들과 실력파 전문 배우들의 열연으로 몰입감을 더한다. 김명국 배우는 “이번 공연이 일상에 지친 분들에게 힐링이 되고, 잃었던 용기와 희망을 되찾는 시간이 되길 바란다”고 전했다.

창제작 연극 ‘바람 불어 별이 흔들릴 때’는 성남아트센터 앙상블시어터에서 오는 24일 오후 7시 30분, 25일~26일오후 3시, 총 3회 공연된다