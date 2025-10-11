BNB, 추석 연휴 1330달러 최고가 시총 10위 중 주간 수익률 1위(15%) BNB체인 DEX 플랫폼 확장 등 기대감 ‘밈 코인’ 솔라나 외 BNB체인서도 활발

[헤럴드경제=유동현 기자] 가상자산이 추석연휴 강세장을 나타내면서 시가총액 순위에도 지각변동이 일어났다. 바이낸스코인(BNB) 시총이 리플(XRP)를 넘어서며 3위에 올랐다. BNB는 주간 수익률 3위에도 이름을 올리며 사상 최고가를 찍은 비트코인 상승세를 앞질렀다.

11일 코인마켓캡에 따르면 10일 오후 2시 기준 BNB 시가총액은 1760억달러(약 250조원)로 집계됐다. 비트코인(2조4245억달러), 이더리움(5235억달러), 테더(1784억달러) 다음으로 시총이 높다. 이 중 스테이블코인인 테더를 제외하면 가상자산 시총 3위 규모다. 직전까지 3위를 유지해왔던 리플(1687억달러)은 BNB에 밀려 4위를 기록했다.

BNB가 리플 규모를 넘어선 건 역대 최고가를 기록하며 강세장을 나타내면서다. BNB는 지난 7일 개당 1330달러(오후 10시25분)를 기록하며 직전 최고가(1295달러)를 넘어섰다. 이후 약보합세를 나타내며 10일 오후 2시 1267달러를 기록했지만 주간 수익률은 15.44%를 나타냈다. 코인마켓캡이 집계하는 전체 가상자산 중 지캐시(Zcash·81.72%), 맨틀(Mantle·18.55%) 다음으로 높다. 가상자산 시총 10위 기준 단연 1위다. 비트코인은 1.08%, 이더리움 -2.92%, 리플 –6.71%, 솔라나는 –4.22%를 기록했다.

BNB는 2017년 가상자산 거래소 바이낸스가 발행한 가상자산이다. 바이낸스 블록체인 생태계인 바이낸스 체인(Binance Chain)에서 활용되는 토큰이다. 바이낸스 거래소에서 거래 수수료 용도를 넘어 스테이킹, 토큰 판매, 결제, 송금, 쇼핑 등 용처가 다양해지고 있다. 초기에는 바이낸스에서 거래 수수료를 할인 받는 데 사용됐지만 바이낸스 탈중앙화 거래소(Binance DEX), 토큰 출시 플랫폼(Binance Launchpad) 등에 통합되면서다.

BNB 강세는 바이낸스 체인 성장 기대감 등 영향으로 풀이된다. BNB 체인 생태계에서 활동량도 급증했다. 월간 활성 지갑 수는 6000만개를 넘어섰고, 탈중앙화 거래소(DEX) 거래량도 꾸준히 증가하고 있다. 바이낸스는 BNB 체인을 기반으로 DEX 성장세를 흡수하며 플랫폼 강화에 나서고 있다. BNB 체인 생태계가 커질수록 BNB 사용성도 확장된다.

가상자산 시장은 중앙화거래소(CEX)에서 DEX로 확장하는 흐름이다. 더블록(The Block) 데이터에 따르면 지난 6월 기준 DEX 시장 점유율은 25%로 18개월 전(9.3%) 대비 급증했다. 2분기 기준 DEX 현물 거래량은 25% 증가했지만 CEX는 28% 감소했다. 블록체인 벤처캐피털(VC) 해시드는 2028년께 DEX 시장이 CEX를 추월할 것으로 예상했다.

‘밈 코인’(유행성 가상자산)이 발행되는 주된 기반인 솔라나에서 BNB체인으로 중국 중심 자본이 이동한 영향도 강세 배경으로 꼽힌다. 실제 바이낸스 라이프(Binance Life), 고객 서비스 샤오허(Customer Service Xiao He) 등 중국어 이름을 가진 밈 코인이 BNB 체인 기반으로 출시되는 등 ‘BNB 밈코인 시즌’ 기대감이 나온다. 가상자산 업계에서는 솔라나에서 BNB 체인으로 투자자 관심이 이동할 것이란 관측이 꾸준히 제기됐다. 밈 코인 거래량 증가와 DEX 활성화를 등에 업고 BNB가 사상 최고치를 갈아치웠다는 분석이다.