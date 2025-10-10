[헤럴드경제=박병국 기자] 최호권(사진) 서울 영등포 구청장이가 지난 8월 말부터 10월 초까지 ‘찾아가는 동 소통간담회’를 통해 주민을 만났다. 간담회는 18개 동을 하루에 1개씩 개별로 순회했다.

이 간담회는 생활 현장에서 주민들의 생생한 목소리를 직접 듣고 내년도 예산과 정책에 반영하기 위해 마련됐다. 지금까지 총 2500여 명의 주민이 참여 했다. 특히 올해는 동네를 대표하는 통반장의 참여를 확대했다.

간담회를 통해 제기된 건의사항 중 환풍기 소음, 주택가 가로수 정비, 노후 클린하우스 교체, 흡연 단속 및 금연 표지판 설치 등은 지체없이 조치됐다.

이 외에도 현장의 목소리는 다양했다. ▷수영장 건립 ▷보육시설 확충 ▷경로당 환경개선 및 어르신 여가 프로그램 지원 ▷고시원 안전관리 ▷여름철 그늘막 설치 확대 ▷은행나무 낙과수집기 설치 ▷자투리 공간 작은 정원 조성 ▷노후 보도블럭 교체 등 주민 건의사항은 내년도 예산에 반영하는 등 단계적으로 추진할 방침이다.

또한 모든 건의사항은 관리카드를 작성해 완료 시까지 체계적으로 관리하고, 처리 과정과 결과를 간담회 개최 15일 전후로 참석 주민들에게 문자메시지(SMS)로 안내할 계획이다.

최호권 구청장은 초중고 22개교 대상 ‘학부모 소통간담회’, 18개 아파트 단지 ‘공동주택 입주민 열린간담회’, 주요 재개발 재건축 지역 ‘정비사업 주민 소통간담회’ 등 현장 소통 행보를 이어가고 있다.

최호권 구청장은 “주민 여러분이 생활 현장에서 직접 전해주신 목소리는 구정의 소중한 나침반이 된다”라며 “앞으로도 열린 소통 행정을 통해 주민 의견을 적극 반영하고 구민이 체감하는 변화를 만들어 나가겠다”라고 전했다.