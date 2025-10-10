‘헤드라인 스폰서’로 참가 ‘아이온’ 제품군‘·전기차 레이싱 타이어 전시

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 11일부터 12일(현지시간)까지 영국에서 열리는 ‘에브리싱 일렉트릭 판버러 2025’에 헤드라인 스폰서로 참가한다고 10일 밝혔다.

‘에브리싱 일렉트릭’은 영국 전기차 전문 매체 ‘풀리 차지드’가 주최하는 영국 대표 전기차 박람회로, 글로벌 전기차 산업의 시장 동향과 최신 기술 정보를 공유하는 행사이다. 이번 박람회는 햄프셔주에 위치한 ‘판버러 국제 전시 컨퍼런스 센터’에서 개최된다.

한국타이어는 세계 최초 풀라인업 전기차 전용 타이어 브랜드 ‘아이온(iON)’을 매개로 영국 전기차 업계 및 고객과 다양한 접점에서 소통하고자 지난해부터 해당 박람회에 참가하고 있다. 특히, 올해에는 ‘헤드라인 스폰서’로 참여하며 위상을 한 단계 격상했다.

한국타이어는 박람회 기간 동안 브랜드 부스를 마련해 전기차 타이어 기술력 경험할 수 있는 기회를 제공하고, 전시회 주최사가 운영하는 행사와 카페 공간들을 후원해 브랜드를 알릴 예정이다.

먼저, 브랜드 부스에서는 ‘아이온’ 브랜드의 ▷퍼포먼스 타이어 ‘아이온 에보’ ▷퍼포먼스 타이어 ‘아이온 GT’ ▷올웨더 타이어 ‘아이온 플렉스클라이밋’, 세계 최고 전기차 레이싱 대회 ‘ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십(이하 포뮬러 E)’에 독점 공급하는 전기차 레이싱 전용 타이어 ‘GEN3 에보 아이온 레이스’까지 모두 만나볼 수 있다.

아울러 ‘포뮬러 E 게이밍 존’에서는 대형 LED 스크린을 활용해 ‘아이온’ 타이어와 ‘포뮬러 E’ 타이어를 구별해 내는 디지털 게임을 운영하며 관람객들에게 재미를 선사한다. 또한, 행사장 내 ‘일렉트릭 카페’를 비롯한 휴식 공간을 후원해 방문객의 편안한 관람을 지원하고, ‘아이온’ 브랜드 요소를 배치해 관람객들과의 친밀도를 한층 높일 예정이다.

한국타이어 관계자는 “영국을 비롯한 유럽 주요 전기차 관련 행사 후원 및 참가를 통해 ‘아이온’의 혁신 기술력을 널리 알리는 동시에 현지 고객과의 소통 접점을 확대하며 글로벌 통합 브랜드 ‘한국(Hankook)’의 프리미엄 위상을 높일 것”이라고 말했다.

한편, 한국타이어는 해당 전시회를 포함해 영국 전기차 페스티벌 ‘런던-브라이튼 EV 랠리’, 유럽 국제 타이어 전시회 ‘더 타이어 쾰른’ 등에서 ‘아이온’의 혁신 기술력을 지속 선보인 바 있다.

또한, 영국 ‘왓타이어’, 독일 ‘아우토 빌트’ 및 ‘티유브이슈드’ 등 유럽 유력 자동차 전문지, 시험인증기관 등이 주관한 타이어 비교 테스트에서 최상위 성적을 꾸준히 거뒀다.