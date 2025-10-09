[헤럴드경제 = 김상수 기자] 고공행진을 이어가고 있는 일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(이하 닛케이지수)가 9일 역대 종가 최고치를 경신했다. 최고치를 기록한 지 이틀 만이다.

이날 닛케이지수는 전날 대비 1.77% 오른 4만8580으로 장을 마감했다. 오후 3시 12분께는 4만8597까지 급등했다.

닛케이지수는 재정지출 확대를 공언한 다카이치 사나에 의원이 지난 4일 집권 자민당 신임 총재로 선출된 이후 꾸준히 상승했다. 다카이치 총재는 이달 총리직에 취임할 전망이다.

니혼게이자이신문은 스위스 대기업 ABB의 로봇 사업을 인수한다고 전날 발표한 소프트뱅크그룹이 이날 지수 상승세를 주도했다고 분석했다. 소프트뱅크그룹 주가는 이날 11.43%나 올랐다.

일본 금융업계 관계자는 “‘다카이치 트레이드’와 ‘인공지능(AI) 붐’이 번갈아 효과를 내고 있다”며 “높은 주가가 지속될 듯하다”고 예상했다.

이날 뉴욕증시의 3대 주가지수는 기술주 강세로 호조를 보이며 마감했다. 인공지능(AI) 거품론 등이 제기되고 있지만, 여전히 상승여력이 충분하다는 평가 속에 AI와 반도체주가 상승세를 견인했다.

8일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 1.20bp(0.00%) 하락한 4만6601.78에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 39.13포인트(0.58%) 뛴 6,753.72, 나스닥종합지수는 255.02포인트(1.12%) 급등한 2만3043.38에 장을 마쳤다.

S&P500 지수와 나스닥 지수 모두 사상 최고치를 경신했다. 종가 기준으로도 사상 최고치를 기록했다.

AI 및 반도체 관련주가 강세를 보였다. AI 및 반도체 관련주로 구성된 필라델피아 반도체지수는 3.40% 급등했다. 지수를 구성하는 30개 종목 중 ASML과 KLA를 제외한 28개 종목이 강세를 기록했다.