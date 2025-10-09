가자전쟁 2년 만에 휴전 물꼬…트럼프 “역사적 합의” 카타르 “전쟁 종식·수감자 교환 포함”

[헤럴드경제=정목희 기자] 2년간 가자지구에서 전쟁을 이어온 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스가 8일(현지시간) 휴전 협정 1단계에 합의했다.

이에 따라 하마스가 붙잡고 있던 이스라엘 인질 20명의 석방 절차가 곧 시작되며, 이스라엘군도 단계적 철군에 나설 것으로 전망된다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 ‘트루스소셜’을 통해 “이스라엘과 하마스가 우리의 평화 계획 1단계에 모두 동의했다는 사실을 자랑스럽게 알린다”고 발표했다.

트럼프 대통령은 “이는 강력하고 지속적이며 영구적인 평화를 향한 첫걸음”이라며 “모든 인질이 머지않아(very soon) 석방되고, 이스라엘은 합의된 선까지 군대를 철수하게 된다”고 설명했다.

여기서 말한 ‘합의된 선’은 트럼프 대통령이 지난 4일 트루스소셜을 통해 공개한 ‘이스라엘군 1단계 철수선’을 가리킬 가능성이 크다. 당시 그는 “협상 끝에 이스라엘은 우리가 제시하고 하마스와 공유한 1단계 철수선에 동의했다”고 밝힌 바 있다.

트럼프 대통령은 이번 합의 발표와 함께 “모든 당사자가 공정하게 대우받을 것”이라고 강조했다. 그는 또 “오늘은 아랍 및 이슬람 국가, 이스라엘, 주변국, 그리고 미국 모두에게 매우 위대한 날”이라며 “역사적이고 전례 없는 합의가 가능하도록 협력한 카타르, 이집트, 튀르키예 중재자들에게 감사한다”고 밝혔다. 이어 “평화를 만드는 사람들(peacemakers)에게 축복이 있기를!”이라고 덧붙였다.

중재국 카타르의 마지드 알 안사리 외무부 대변인도 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “중재자들은 오늘 밤 가자 휴전 협정 1단계의 모든 조항과 이행 절차에 합의가 이뤄졌음을 발표한다”고 확인했다고 AFP통신이 전했다. 그는 “이번 합의는 전쟁 종식, 이스라엘 인질과 팔레스타인 수감자 석방, 인도적 지원 반입으로 이어질 것”이라며 세부사항은 추후 공개될 것이라고 덧붙였다.

앞서 트럼프 대통령은 지난달 29일 ‘가자 평화 구상’을 발표했다. 구상에는 ▷양측 인질·구금자 석방 ▷하마스 무장 해제 ▷이스라엘 단계적 철군 ▷가자지구 전후 통치체제 마련 등이 포함됐다.

이스라엘은 발표 직후 동의 의사를 밝혔으나, 트럼프 대통령은 하마스를 향해 “이번 합의의 마지막 기회를 놓치면, 이제껏 본 적 없는 지옥을 보게 될 것”이라며 강하게 압박했다.

이후 이스라엘과 하마스는 지난 6일부터 이집트 홍해 휴양지 샤름엘셰이크에서 이집트와 카타르 등의 중재로 인질 석방과 휴전을 위한 협상을 이어왔다.