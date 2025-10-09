핑크빛 무드부터 스릴까지 다 잡았다! X 추리로 몰입감 UP!

개성만점 출연자들과 새로운 장치에 앞으로 더욱 기대되는 전개!

[헤럴드경제=서병기 선임기자]티빙 오리지널 ‘환승연애4’가 첫 화부터 강렬한 전개로 보는 이들을 단숨에 매료시키며 마성의 ‘도파민 리얼리티’로 폭발적인 반응을 얻고 있다.

3화가 8일(수) 저녁 6시부터 티빙에서 라이브 스트리밍을 통해 무료로 공개됐고, 3, 4화 VOD도 이날 저녁 8시부터 공개돼 더욱 흥미를 자아내고 있다.

‘환승연애’ 첫번째 묘미는 X에 대한 추리, 그리고 그들이 그렸던 사랑의 서사다. 2회말에 유식-민경이 X관계였음이 드러났고, 3회에 이들이 무려 9년간 사귄 연인이었다는 사실이 밝혀졌다.

대전예술고에서 학생으로 만난 이들은 진한 연애를 했지만 스케줄이 바빠진 유식을 민경이 계속 기다리다 지쳐, 이별하게 됐다.

유식은 “팔 하나가 잘린 느낌이었다”고 과거를 회상했고, 민경도 “나의 모든 공간에 유식 오빠의 흔적이 남아있더라”고 했다.

그러나 이어진 여자지목데이트에는 예쁜 지현이 유식을 선택했다. 유식은 발랄한 지현에게 매력을 느낀 건지, 잠시 X를 잊은 듯 했다. 유식은 NEW를 찾아갈 것인가?

민경은 듬직한 백현을 선택해 재밌는 데이트를 했고 ‘오늘 나를 설레게한 이성은?’ 문자에 대한 답변을 백현이라고 했지만, 백현은 민경이라고 하지 않았다.

민경의 표정이 굳을 수 밖에 없었다. 9년간 민경과 사귄 유식은 이를 금세 알아차리고 신경을 썼다. 그러니까 ‘환승연애’는 이렇게 관계 형성과 변화를 디테일하게 볼 수 있어 흥미롭다. 앞으로도 이건 계속 관전포인트가 될 것이다.

‘환승연애’는 시즌 1부터 획기적인 포맷으로 연애 리얼리티에 새로운 신드롬을 일으켜온 만큼 새롭게 시작된 ‘환승연애4’ 역시 뜨거운 반응 속에 순항하고 있다. 이에 힘입어 ‘환승연애4’는 공개 첫 주만에 주간 유료가입기여자수 1위를 차지했다.

지난 1일 첫 공개된 ‘환승연애4’ 1, 2화에서는 4MC 사이먼 도미닉, 이용진, 김예원, 유라가 특별 게스트 남윤수와 함께 남녀 입주자들의 첫 만남부터 함께 하며 이들의 서사를 따라갔다. 특히 ‘환승연애’ 시리즈만의 회심의 카드, X의 정체를 추리해 나가는 과정은 흥미를 더했다.

환승 하우스에서 처음 만난 8명의 남녀 입주자들은 낯선 공기 속에서 자신만의 속도로 서로를 알아가기 시작했다. X가 직접 쓴 ‘나의 X 소개서’를 통해 어떤 사랑을 했는지, 어떻게 이별했는지에 대한 윤곽이 그려지며 비밀에 감춰진 이들의 서사에 대한 궁금증을 키웠다.

또한 입주 첫날 여성 입주자가 남성 입주자에게 은밀한 데이트 신청을 하며 본격적인 핑크빛 모드에 들어섰다. ‘X-채팅룸’에서 데이트 상대자의 X와 대화하는 장면은 숨막히는 심리전으로 긴장감을 높였다.

이렇듯 ‘환승연애4’는 큰 기대 속에서 첫 공개된 만큼 다채로운 볼거리와 이야깃거리들로 모두의 오감을 만족시키고 있다. 무엇보다 출연자들의 마음을 명확하게 들여다볼 수 있는 ‘타임룸’ 등 이번 시즌부터 선보인 새로운 시도에 각각 다양한 매력을 지닌 출연자들의 개성까지 시너지를 발휘하며 앞으로의 전개를 향한 기대감을 더욱 키우고 있다.

X관계인 유식과 민경은 막상 재회해 대화를 나눈 후 ‘타임룸’이 정반대로 흘러갔다. 유식은 X를 더 만나고싶어졌고, 민경은 X를 더 안만나고 싶어졌다. 민경은 “이제 와서 왜 이래. 그렇게 바쁘다고 하더니”라고 말하는 듯 했다. 연애는 타이밍이라고 했던가.

‘환승연애4’가 공개되자 커뮤니티에서는 “선남선녀들, 비주얼 합이 너무 좋다”, “이번에는 X가 누구인지 추측하기 어렵네. 다들 완벽한 포커 페이스”, “아는 맛이 정말 무서움. 벌써 설레기 시작”, “X 소개서 보니까 서사가 너무 궁금해”, “이별택배 눈물난다”, “웰메이드 느낌, 일주일 못 기다릴 듯”, “다음 주도 두 편 공개돼서 다행이야” 등 호평 일색의 반응을 쏟아내고 있다.