기부 물품은 백설기 등

[헤럴드경제=이원율 기자]윤석열 전 대통령 부부가 나란히 구치소에서 추석을 맞게 됐다. 윤 전 대통령은 지난 설에 이어 구치소에서 두 번째 명절을 보내게 됐다.

6일 법조계에 따르면 교정 당국은 재소자들에게 올해 추석 연휴에 별도 특식 없이 실외 운동 시간만 제공한다.

윤 전 대통령이 수용된 서울구치소는 7일, 부인 김건희 여사가 있는 서울남부구치소는 8일에 운동을 할 수 있다.

공휴일에 변호인은 접견할 수 없다. 4일 하루 동안 가족을 만나는 일반 접견만 가능했다.

교정 당국은 올해부터 예산 문제로 추석과 설 명절 특식 제공을 멈췄다. 특식은 예산이 확보되면 재개할 예정이다.

윤 전 대통령이 있는 서울구치소의 추석 아침 식단은 미니치즈빵·삶은 달걀·종합견과·두유다. 점심은 유부우동국·돼지갈비찜·양념고추지·배추김치, 저녁은 소고기뭇국·꽁치김치조림·생김과 양념장·발효유다.

김 여사가 있는 서울남부구치소는 아침으로 두부김칫국·오복지무침·김자반볶음·총감김치를 준다. 점심은 청국장·달걀후라이·비빔나물·무생채, 저녁은 쇠고기매운국·잡채·열무된장조림·배추김치다.

추석 특식은 없지만 기부 물품은 있다. 서울구치소는 지난 2일 백설기를 미리 지급했다. 서울남부구치소는 사과와 바나나, 백설기를 1인당 하나씩 나눠준다.

명절 대신 개천절과 한글날에는 특식이 제공된다. 지난 3일 서울구치소는 맛밤 1봉지, 서울남부구치소는 구운 도넛과 커피음료를 1개 전했다.

한글날인 오는 9일에도 1인당 1700원 이내 특식이 나온다. 서울구치소는 조각케이크, 서울남부구치소는 유과 1봉이다.

구치소에서는 모두 명절 연휴 기간인 3~9일 오전 9시15분부터 오후 9시까지 KBS1·MBC·SBS·EBS1 등 4개 지상파 채널 생방송을 방영한다.

EBS1 TV에선 이날 오후 1시부터 추석 특집 영화로 ‘백 투더 퓨처2’를 방영한다. 7일은 ‘레미제라블’, 8일은 ‘화양연화’를 방영한다.

내란 우두머리 혐의로 구속기소된 윤 전 대통령은 지난 3월 법원의 구속취소 결정으로 석방된 바 있지만, 조은석 특별검사팀이 청구한 구속영장이 발부돼 7월10일 재구속된 상황이다.

김 여사도 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재혐의로 8월 구속돼 재판에 넘겨진 상태다.

전직 대통령 부부가 나란히 구속 상태로 재판을 받는 건 헌정사상 처음이다.

앞서 김 여사는 2일 구치소로 접견 온 변호인단을 통해 지지자들에게 명절 인사를 전했다.

김 여사 변호인 유정화 변호사에 따르면 김 여사는 “여러분 편지와 응원이 아니었다면 이 긴 어두운 터널에서 버티지 못했을 것이라고 생각한다”며 “추석 행복하게 잘 보내시라. 여러분을 위해 나도 늘 기도하겠다”고 했다.