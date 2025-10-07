9일까지 전국 1만 2000여 곳 공공주차장 무료 개방 티맵, 네이버 지도, 카카오맵 등 길찾기 앱으로 검색 가능

[헤럴드경제=이태형 기자]오는 9일까지 전국 공공기관·행정기관·학교 등이 운영하는 약 1만 2000여 개소의 공공주차장이 무료로 개방된다.

행정안전부는 무료 개방 정보를 네이버 지도, 카카오맵, T맵, 아이나비 에어, 현대차 내비게이션 등 주요 길찾기 5개 앱에서 검색할 수 있다고 밝혔다.

연휴 기간 길찾기 앱에서 ▷추석무료주차장 ▷명절무료주차장 ▷명절무료개방주차장 ▷무료개방주차장 ▷무료공공주차장 등으로 검색하면 현재 위치나 목적지 주변 주차장을 쉽게 찾고 길 안내까지 받을 수 있다.

다만, 주차장별 개방일자, 운영시간, 야간개방 여부가 달라 길찾기 앱 등으로 상세정보를 확인해 원하는 일자, 시간에 이용 가능한지를 방문 전에 사전 확인해야 한다.

한편, 행안부는 2021년부터 명절마다 공공기관·학교 등으로부터 주차장 개방 정보를 수집해 공개하고 있다.