[헤럴드경제=나은정 기자] 프랑스 파리 패션위크에서 인종차별 논란에 휩싸인 블랙핑크 멤버 로제가 사실은 세계적인 팝스타 마돈나 가족과 나란히 앉아 행사장 센터석에 자리하고 있었던 것으로 밝혀졌다.

마돈나는 지난 3일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 파리 패션위크 현장에서 찍은 사진 여러장을 공개했다. 그 가운데에는 인종차별 논란이 불거진 로제의 사진도 있었다.

사진 속 로제는 카메라를 향해 환하게 웃으며 마돈나 가족과 인종차별 논란의 중심에 있었던 유명 셀럽들 사이 한가운데 앉아 있었다.

앞서 명품 브랜드 생로랑의 글로벌 앰버서더(홍보대사)로 패션위크에 참석한 로제는 이 자리에서 저스틴 비버의 아내인 헤일리 비버, 영국 팝스타 찰리 xcx, 배우 조 크라비츠와 함께 사진을 찍었다.

하지만 영국 패션지 엘르(ELLE) 측은 공식 SNS에 가장 우측에 서있던 로제만 쏙 뺀 채 헤일리 비버, 찰리 xcx, 조 크라비츠만의 사진을 올려 인종차별 논란을 일으켰다. 찰리 xcx도 자신의 SNS에 로제 부분만 어둡게 그림자가 드리운 사진을 올리고 이를 헤일리 비버가 공유한 사실이 알려지면서 논란은 더욱 커졌다.

비판 여론이 거세지자 엘르 측은 뒤늦게 문제의 사진을 삭제하고 로제의 단독 사진을 SNS에 올리면서 “우리는 블랙핑크의 로제가 사진 크기 문제로 잘린(Cropped) 최근 파리 패션 위크 게시물에 대해 진심으로 사과드린다”며 “누군가를 불쾌하게 할 의도는 전혀 없었다”고 고개를 숙였다.

로제는 올해 팝스타 브루노 마스와 협업한 솔로곡 APT.(아파트)로 MTV 비디오 뮤직 어워즈에서 ‘올해의 노래’ 상을 수상하는 등 세계적인 끌고 있다.