국힘 ‘종교단체 경선 동원 의혹’ 제기에 “자당 통일교 유착 물타기”

[헤럴드경제=유동현 기자] 조승래 더불어민주당 사무총장은 3일 국민의힘이 종교단체 경선 동원 의혹을 제기하자 탈당한 김경 서울시의원과 관련, “당원들의 입당 또는 전적(당적지 변경)하는 과정에서 여러 위법 사항을 확인했다”고 말했다.

조 사무총장은 이날 KBS 라디오 ‘전격시사’에서 김 시의원이 종교단체 신도를 대규모 입당시키려 했다는 국민의힘 진종오 의원의 주장에 대해 “그 부분은 확인 결과 현재까지는 사실과 좀 다른 것으로 조사됐다”고 반박하면서 이같이 밝혔다.

조 사무총장은 진종오 의원이 제기한 종교단체 경선 동원 의혹에 대해서는 “본인들한테 덧씌워진 통일교, 신천지 등 정치와 종교의 검은 유착 과오를 덮기 위한 물타기”라고 반박했다.

또 이번 의혹이 김민석 국무총리의 서울시장 출마에 대비한 사전 선거운동이라는 국민의힘 주장에 대해서는 “이름 석 자 거명된 것을 갖고 사전 선거운동 운운하는 것은 도를 지나쳐도 한참 지나친 일”이라며 “녹취록을 다 들어보니 김 총리에 대한 얘기는 다른 얘기들, 다른 분들도 등장하는 과정에서 거론된 것”이라고 반박했다.

그는 서울시당에서 전날 탈당한 김 시의원에 대해 제명 사유가 있다는 점을 확인한 이유에 대해서는 “김 시의원이 탈당했지만, 위법 사항을 확인해 향후 복당 조치 등이 불가능하도록 제명에 준하는 조치를 해놨다”고 말했다.

이와 관련, 김 시의원은 영등포구 여의도에 있는 식당 등을 가입시키는 당원들의 주소로 활용했다고 한 언론이 보도했다.

이에 대해 민주당 관계자는 이날 연합뉴스와 통화에서 “실제와 다른 주소지를 활용해 가입시킨 정황을 진상조사에서 확인해 제명에 해당하는 조치를 취한 것”이라고만 설명했다.

앞서 민주당 서울시당 윤리심판원은 전날 김 시의원에 대해 제명 처분에 해당하는 징계 사유가 있음을 확인했다고 밝혔다.

또 “특정 종교단체의 대규모 입당은 발견되지 않았다”고 말했다.