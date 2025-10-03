지상 500m 상공서 내려다 본 추석 귀성길 황금빛 논밭 일대 펼쳐지며 가을 정취 물씬

[헤럴드경제=이용경 기자] 최장 10일 동안의 추석 연휴가 시작되기 하루 전. 헬기를 타고 하늘에서 바라본 지상의 풍경은 선선한 가을의 정취로 가득했다.

기자는 지난 2일 오전 경기도 용인시에 있는 옛 경찰대학교 부지에서 뜬 헬기에 탑승해 추석 명절의 귀성길을 하늘에서 둘러봤다.

헬기는 탑승 후 곧바로 서쪽으로 기수를 돌려 서해안고속도로를 향했다.

헬기는 고도 200~500m를 오가며 1시간 넘게 비행했다. 빽빽한 아파트 숲을 지나 눈 앞에 펼쳐진 논밭은 황금빛으로 물들어 있었다.

추석 연휴 귀성길… 하늘서 내려다본 ‘민족 대이동’

용인 신갈과 수원 광교를 거쳐 서해안고속도로까지 빠르게 이동했다. 하늘 위에서 내려다보이는 도로망은 실타래처럼 얽혀 있었고 차들은 막힘없이 제 속도를 내는 듯 보였다.

경부고속도로와 서해대교를 각각 오가는 차량의 흐름도 평일처럼 매끄러웠다. 휴게소 주차장에도 본격적인 귀성길 정체가 시작되기 전이라 비교적 한산해 보였다.

하지만 이러한 여유로움은 오래가지 않았다. 3일 오전부터는 귀성 차량이 본격적으로 몰리면서 전국 고속도로 곳곳에서 정체가 시작됐다. 국가교통정보센터 집계에 따르면 이날 오후 2시 기준 서울에서 출발해 전국 주요 도시까지 걸리는 예상 시간은 ▷부산 5시간50분 ▷울산 5시간40분 ▷목포 4시간30분 ▷대구 4시간30분 ▷광주 4시간50분 ▷강릉 3시간 ▷대전 3시간이다.

반면 지방에서 서울까지 예상 소요 시간은 ▷부산 4시간30분 ▷울산 4시간20분 ▷목포 3시간50분 ▷대구 3시간20분 ▷광주 3시간20분 ▷강릉 2시간40분 ▷대전 1시간50분이다.

귀성길은 추석 전날인 5일, 귀경길은 당일인 6일에 가장 혼잡할 것으로 전망된다. 이 기간에는 전국에서 575만대의 차량이 고속도로를 이용할 것으로 예상된다. 수도권에서 지방으로 향하는 차량은 47만대, 지방에서 수도권으로 향하는 차량은 46만대에 달할 것으로 보인다.

정부는 2일부터 12일까지 ‘추석 연휴 특별교통대책’ 기간을 지정하고 고속도로와 국도 등 270여곳을 교통혼잡 예상 구간으로 정해 집중 관리에 나선다. 특히 4일부터 7일까지는 전국 고속도로 통행료도 면제된다.

한편 전국 시도 경찰청은 오는 10일까지 경찰 헬기 13대를 투입해 고속도로 순찰대와 합동으로 특별교통 관리를 실시한다. 112 치안종합 상황실과 연계해 재난·사고가 발생할 경우 초기 대응에 나서며 대테러 및 강력범죄 발생에 대비한 24시간 출동 태세도 유지한다.