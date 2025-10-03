환경재단, 추석 맞이 ‘펫팸족 위한 친환경 여행 가이드’ 공개

[헤럴드경제=이태형 기자]환경재단은 추석 황금연휴를 맞아 반려견과 여행을 계획하는 펫팸족(펫과 패밀리의 합성어)을 위한 ‘친환경 여행 가이드’를 공개했다.

총 7개 항목으로 구성된 가이드는 ▷대중교통·전기차 이용 ▷다회용품 사용 ▷안전한 산책 수칙 준수 ▷친환경 소재 봉투 활용한 배설물 수거 ▷로컬푸드 이용 ▷하루 한 끼 비건 메뉴 선택 ▷플로깅 산책 등으로 일상에서도 지속 가능한 반려문화로 확산할 수 있도록 구성됐다.

이번 가이드는 환경재단과 한국관광공사가 세븐일레븐의 후원으로 지난 8월부터 두 달간 진행한 ‘투어스(To Earth, To Us) with 댕댕’ 캠페인 성과를 토대로 제작됐다.

전국 30개 반려가정이 참여한 이번 캠페인은 한국관광공사가 추천한 반려동물 친화 관광지를 여행하며, 친환경 미션을 수행하는 방식으로 진행됐다.

참가자들의 친환경 여행 실천 사례는 SNS를 통해 확산해 다른 반려인들의 공감과 참여로 이어졌다.

환경재단 관계자는 “국내 4가구 중 1가구가 반려동물을 키울 만큼 반려동물과의 여행은 이미 일상의 일부가 됐다”며 “이번 추석 연휴에 공개된 가이드가 펫팸족에게 친환경적이고 지속 가능한 여행 문화를 확산하는 계기가 되길 기대한다”라고 말했다.

한편, 환경재단과 한국관광공사는 오는 13일까지 반려견 유무와 관계없이 누구나 참여할 수 있는 ‘투어스(To Earth, To Us)’ 캠페인을 진행한다. 자세한 내용은 환경재단 공식 홈페이지와 SNS에서 확인할 수 있다.